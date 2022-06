Les Français champions d'Europe de l'abandon des animaux de compagnie

L’abandon sur la voie publique d’un animal domestique est considéré comme un acte de cruauté dans le code pénal, et pourtant, la France détient « la palme d’or en Europe » affirme Anissa Putois.

« Les mentalités changent. Le bien-être animal, le respect de ces individus et l’adoption responsable sont de plus en plus importants aux yeux des Français. Malgré cela, il est désolant de constater à quel point le chiffre d’affaires des éleveurs et particuliers vendant des chiots ou chatons a explosé pendant la pandémie de Covid-19. Il est également attristant de voir combien d’animaux achetés sur un coup de tête pendant les confinements ont ensuite été vendus, abandonnés ou laissés en refuge, alors que l’on sait que ces êtres sont des membres à part entière de la famille, qu’ils s’attachent à nous et souffrent terriblement du traumatisme d’être abandonnés ».

De nombreuses raisons poussent les propriétaires d’animaux de compagnie à l’abandon. Un changement de situation de vie, « perte d’emploi, maladie, décès du propriétaire » cite notamment la représentante de Peta France. Les achats impulsifs sont également en cause et enfin, les départs en vacances avec une absence de solution de garde. « De nombreuses solutions de gardes existent, pour tous les budgets, et de plus en plus de campings, hôtels et autres hébergements acceptent les animaux de compagnie. Il n’y a aucune excuse pour abandonner son animal » s’insurge Anissa Putois.

LE SPÉCISME, ENNEMI DE L’ANIMAL DOMESTIQUE

« Il faut que nous changions notre regard collectif sur les animaux. Au centre de notre rapport à l’animal, se trouve le spécisme, une vision du monde néfaste et reposant sur une prétendue infériorité des autres animaux par rapport à nous, les humains. Cette perspective spéciste permet de justifier l’exploitation des animaux et leur marchandisation. »

Peta France encourage également la stérilisation des animaux domestiques. L’objectif est d’enrayer « la crise de surpopulation dans les refuges, où il y a bien plus d’animaux attendant des foyers pour la vie que de familles disposées à en accueillir ».

La porte-parole précise que sans le processus de stérilisation, « une chienne et sa progéniture peuvent donner naissance à près de de 67 000 chiots en à peine six ans, et en sept ans, une chatte et ses petits peuvent engendrer le nombre astronomique de 370 000 chatons. »

Enfin, les pratiques de vente d’animaux sont pointées du doigt par les associations de protection des animaux. Après une bataille de longue haleine concernant la loi contre la maltraitance animale, en 2021 le Parlement a tranché. Parmi les réformes adoptées, à compter de 2024, les animaleries françaises n’auront plus le droit de vendre de chiots ou de chatons, ni de mettre des animaux en vitrine.

À ce jour, l’un des gros enjeux est la vente d’animaux en ligne. « La vente en ligne représente en effet 80 % des ventes d’animaux en France et ne bénéficie pas de contrôles adaptés pour garantir la sécurité et la santé des animaux vendus » conclut Anissa Putois, qui souhaite voir notamment Le Bon Coin cesser l’autorisation de vente d’animaux sur sa plateforme.