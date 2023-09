Les grands requins blancs peuvent-ils être amis ?

Petit à petit, un grand requin blanc (Carcharodon carcharias) s’approche du bateau et se place dans un ascenseur hydraulique spécialisé. Il y a été attiré par un appât. La mâchoire de l’animal est accrochée et on l’encourage à nager vers le bateau « comme on apprendrait à un chien à marcher en laisse », explique Bob Hueter, scientifique en chef pour OCEREACH, une organisation à but non lucratif spécialisée dans le suivi des requins.

Une fois le squale monté sur le bateau, « c’est comme un arrêt au stand lors des courses automobiles », assure Bob Hueter. Un scientifique assure la ventilation du requin en lui introduisant un tuyau d’eau de mer fraîche dans la bouche, tandis qu’un autre attache une corde à sa queue pour éviter que l’animal ne se blesse. En tout juste 15 minutes, l’équipe de recherche effectue une douzaine de procédures sur le requin, notamment sa mesure ou des échographies, et prélève également des échantillons de muscle, de sperme et de matière fécale pour divers projets de recherche.

Ce travail s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par OCEARCH pour étudier les grands requins blancs de l’Atlantique Nord-Ouest, une population moins bien étudiée que d’autres dans le monde. « Nous nous trouvons ici sur le site des Dents de la mer, et pourtant nous ne connaissions pas les animaux aussi bien que nous le devrions », explique Hueter.

Deux jeunes grands requins blancs, nommés Simon et Jekyll, sont récemment devenus célèbres grâce à une publication sur les réseaux sociaux. On y apprenait que le duo avait voyagé côte à côte sur plus de 6 400 km le long de la côte atlantique de l’Amérique du Nord. Les gens se sont donc demandé si les requins pouvaient être amis... mais la situation est loin d’être aussi simple.

« L’amitié implique une relation émotionnelle. Ce n’est pas le cas ici », indique Yannis Papastamatiou, un biologiste à l’université internationale de Floride, qui n’est pas impliqué dans le projet. « Les requins n’établissent pas de lien émotionnel entre eux. Il en va de même pour la plupart des animaux. »

Ces requins ne sont sûrement pas « amis » mais aucun requin n’a été observé en voyage accompagné d’un congénère sur une aussi longue période. Les scientifiques se demandent donc ce que ce comportement pourrait révéler sur les mystères de la migration des requins.

LE CAS SURPRENANT DE SIMON ET JEKYLL

Les deux jeunes mâles, âgés chacun de 10 à 15 ans et mesurant plus de 2 mètres de long, ont été balisés pour la première fois au large de la Géorgie en décembre 2022. Les balises transmettent les données par satellites lorsqu’un des requins remonte à la surface. Cela permet aux chercheurs et au public de suivre le mouvement des animaux en ligne et en temps réel.

Au printemps, les requins migrent vers des zones d’alimentation estivales. Salvador Jorgensen, écologiste marin à l’université d’État de Californie, explique que les requins qu’il étudie dans le Pacifique oriental vont et viennent au « carrefour des requins blancs », un endroit reculé du Pacifique entre la Basse-Californie et Hawaï, où les poissons et les calmars (Teuthides) se comptent en nombre, à des moments différents. « De nombreux mâles suivent des itinéraires et des cycles migratoires très similaires mais voyagent séparément », souligne Jorgensen.

Lorsque Simon et Jekyll ont atteint Long Island, les chercheurs ont remarqué que leur parcours était remarquablement similaire. Ils sont ensuite arrivés en Nouvelle-Écosse « presque le même jour », témoigne Hueter, un comportement inhabituel pour des grands requins blancs. « Nous nous sommes posés et nous sommes demandés ce qu’il pouvait bien se passer. »