Les grands singes d'Afrique sont vendus comme animaux domestiques dans l'indifférence générale

Les grands singes d’Afrique sont confrontés à d’importantes menaces, de la destruction de leur habitat à la chasse pour leur viande. Selon un nouveau rapport publié par la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Initiative internationale contre le crime organisé transnational), ils sont aussi de plus en plus convoités par les zoos et les particuliers (ces derniers en font leurs animaux de compagnie). Un problème qui a, jusqu’à présent, échappé en grande partie à la plupart des organisations chargées de la protection de ces grands singes que sont les chimpanzés, les bonobos et deux espèces de gorilles.

Considérées comme en danger (critique pour la majorité), ces quatre espèces sont protégées par le droit national et international. Les organisations ou les gouvernements chargés de suivre les saisies de ces primates étant rares, il est difficile d’évaluer à quel point le braconnage pour le commerce d’animaux vivants constitue une menace sérieuse. Daniel Stiles, auteur du rapport et enquêteur indépendant spécialiste du commerce de la faune et la flore, estime toutefois que le problème est important et qu’il prend de l’ampleur.

« Les décideurs politiques internationaux, les organisations de conservation et les gouvernements donateurs n’ont pas conscience de l’étendue stupéfiante du commerce illégal des grands singes d’Afrique », indique Iris Ho, responsable des campagnes et des politiques pour la Pan African Sanctuary Alliance (Alliance panafricaine des sanctuaires, ou PASA), une association à but non lucratif regroupant 23 sanctuaires dédiés aux primates basés dans 13 pays d’Afrique, qui a été interrogée dans le cadre du rapport.