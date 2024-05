Les orques, grandes prédatrices des mers, continuent de surprendre les scientifiques

Ces delphinidés versatiles (oui, elles sont de la même famille que les dauphins) sont probablement les vertébrés les plus répandus sur la planète. Leurs zones d'habitat s’étendent des régions polaires sud à l'Équateur. Les orques sont opportunistes : elles se nourrissent de poissons, de pingouins et de mammifères marins comme les phoques, les otaries, et même les baleines. Et elles ont développé des méthodes ingénieuses pour se nourrir.