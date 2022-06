Maroc : ces chèvres qui grimpent aux arbres

Adnan El Aji, vétérinaire à Essaouira, affirme que les chèvres sont résistantes et peuvent faire face à des facteurs de stress tels que la chaleur et le manque d’eau. Mais les faire rester debout dans les arbres pendant des heures durant les étés marocains, où les températures peuvent facilement dépasser les 40 °C, peut entraîner un stress thermique et une déshydratation. Les animaux peuvent tomber des arbres et se blesser. Il raconte qu’un jour, un touriste est venu avec une chèvre qui était tombée et avait besoin de soins pour une patte cassée. « Le touriste a payé pour les soins », dit-il.

Quand il est temps pour les chèvres de Benaddi de rentrer chez elles, onze d’entre elles descendent facilement. Khalid grimpe pour amadouer la dernière, une femelle, tandis que son frère aîné, Abdelmajid, lui jette des petits cailloux, puis utilise un bâton pour agiter la branche sur laquelle elle se tient. La chèvre vacille et s’écrase sur le sol, une chute de plus de 3 mètres. Après quelques tentatives, elle se remet difficilement sur ses pattes, et tandis que les autres se dirigent vers leur enclos, elle traîne derrière, en boitant.

Bien que le Maroc soit membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), l’organisme chargé d’évaluer la santé et le bien-être des animaux dans le monde, le pays ne dispose pas de lois strictes en matière de protection des animaux, explique Cabrera Holtz.

En 2021, lorsque l’organisation à but non lucratif World Animal Protection a classé cinquante pays en fonction de leurs lois et de leurs engagements politiques concernant les animaux, le Maroc a été l’un des sept pays à recevoir une mauvaise note.

L’organisation évalue le bien-être des animaux selon cinq catégories : l’alimentation (accès à la nourriture et à l’eau), l’environnement (confort), la santé (absence de douleur et de blessure), le comportement (liberté d’exprimer ses habitudes naturelles) et l’état mental (bien-être psychologique). Selon Cabrera Holtz, les chèvres contraintes de grimper aux arbres pour le plaisir des touristes ont été maltraitées dans les cinq domaines.

« Même si l’activité peut ne pas sembler très grave, il s’agit de cruauté envers les animaux », dit-elle. Elle ajoute que les touristes « obtiennent des photos d’accessoires vivants. Ce qui se passe ici n’est pas naturel. C’est contraint, et chaque fois que vous introduisez un élément de contrainte, il n’est pas pertinent de savoir si leurs corps peuvent tenir sur des arbres ou non. »

Asma Kamili, responsable de la division de la santé animale au Maroc pour l’OMSA, affirme ne pas être au courant que les chèvres de la région d’Essaouira sont placées dans des arbres pour gagner de l’argent des touristes. Selon elle, grimper aux arbres est « un comportement naturel » de ces animaux qui serait bon pour les arganiers, car si les chèvres mangent ses fruits et en dispersent les graines par le biais de leurs excréments, le nombre d’arbres augmente.

Jose Fedriani, écologiste au Centre de recherche sur la désertification, un institut espagnol dédié à l’étude de la dégradation de l’environnement dans les terres arides, convient que la dispersion des graines est une bonne chose. Mais il ajoute également que les chèvres ne mangent pas seulement les fruits, elles dévorent aussi les feuilles et les jeunes plants. Il faut entre sept et quinze ans pour que les arganiers atteignent leur maturité et produisent des fruits : par conséquent, le fait de placer plusieurs chèvres dans une zone où elles peuvent détruire les jeunes plants, tout particulièrement pendant les périodes de sécheresse, empêche en réalité le rajeunissement des arbres.

Utiliser les chèvres de cette façon est une bonne chose « pour attirer les touristes, mais ce n’est pas du tout bon pour les arbres », affirme Fedriani.

À environ 800 mètres de l’arganier de Benaddi, Miloud Banaaddi, qui a également dû abandonner l’agriculture et qui entraîne ses huit nouvelles chèvres à se percher dans son amandier, rejette toute idée selon laquelle son activité serait cruelle. « Les chèvres ne restent dans les arbres que trois à quatre heures d’affilée », explique-t-il. « Imaginez que je les garde à l’intérieur de la maison : elles seraient emprisonnées et auraient faim. Où trouverait-on l’argent pour les nourrir ? Il n’y a rien d’autre à faire. Il n’y a pas de travail. Il n’y a pas d’autres solutions. C’est la seule. »

METTRE UN SYSTÈME EN PLACE

Selon le ministère de l’Agriculture, les conditions de sécheresse au Maroc devraient continuer à s’intensifier d’ici à 2050.

« Tout devrait être vert actuellement, mais vous pouvez voir que c’est complètement sec », dit Benaddi, en montrant du doigt le paysage desséché qui entoure l’arganier. « Avant, nous n’avions pas besoin de dépenser de l’argent pour nourrir les chèvres, elles avaient de la nourriture à disposition de partout. »