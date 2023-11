Ces animaux sont uniques en leur genre

Pourquoi une telle singularité ? Dans Improbable Destinies : Fate, Chance and the Future of Evolution (Destinées improbables : Le destin, le hasard et l'avenir de l'évolution en français, ndlr) Jonathan Losos écrit que les koalas ont évolué pour s'adapter à leur régime alimentaire composé de feuilles d'eucalyptus, qui n'existent qu'en Australie. Leur statut d'animaux solitaires pourrait refléter « le caractère unique de leur environnement ».

LE RATEL

Le ratel n'est pas un blaireau, malgré la ressemblance avec cet animal et son régime omnivore. Un de ses mets préférés est le miel. Cette appétence lui vaut d'ailleurs son nom scientifique Mellivora capensis, « Mellivora » signifiant « mangeur de miel ». Mais ce que le ratel aime par-dessus tout, dans les habitats désertiques et semi-désertiques dans lesquels il évolue, ce sont les serpents. Il est capable de résister et même de métaboliser des venins mortels ou dangereux pour l’Homme, comme celui des vipères heurtantes, des mambas noirs ou des scorpions.