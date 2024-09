Moo Deng, le bébé hippopotame pygmée qui fait chavirer Internet

Moo Deng, un hippopotame pygmée rose pourpre et brillant, né cet été dans un zoo de Thaïlande et dont le nom signifie « cochon bondissant », a pris d'assaut les réseaux sociaux.

« Leur taille est la principale différence », déclare Karen Vacco , conservatrice adjointe des mammifères au zoo et à l'aquarium de Pittsburgh, aux États-Unis, qui abrite également un hippopotame pygmée. « L'hippopotame pygmée est dix fois plus petit que l'hippopotame commun. »

La taille des hippopotames communs et des hippopotames pygmées est plutôt impressionnante quand on sait que les deux espèces sont principalement herbivores. Dans la nature, les hippopotames pygmées se nourrissent d'herbe et de plantes aquatiques. Cependant, Moo Deng et d'autres hippopotames pygmées qui vivent dans des zoos sont nourris de légumes verts et ce que l'on appelle des « biscuits aux plantes », qui leur apportent des nutriments supplémentaires.