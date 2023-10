Cette créature marine a sa propre cape d'invisibilité

La vie sous la mer peut être cruelle, brutale et courte si l'on ne dispose pas d'une forme de camouflage efficace.

« Il est vraiment difficile de les voir lorsqu'ils sont dans l'eau », explique Laura Bagge, biologiste marine et doctorante à l'université Duke. « La seule chose qui les distingue, ce sont leurs yeux. La rétine doit être pigmentée pour capter la lumière. »

Laura Bagge est une spécialiste des crustacés invisibles, en particulier des amphipodes prédateurs du genre Hyperiidea . Ils sont apparentés aux puces de sable, mais ils peuvent mesurer jusqu'à 15 cm et ont un aspect beaucoup plus effrayant. Une espèce d'amphipodes, le tonnelier de mer ( Phronima sedentaria ), aurait inspiré la monstrueuse reine extraterrestre du film Aliens, sorti en 1986.

« La première fois que nous avons regardé ce que nous avions attrapé, il y avait tout un tas d'animaux dans le seau, et je regardais tous ces poissons noirs à l'aspect effrayant », raconte-t-elle. « J'ai plongé ma main dans le seau pour essayer d'attraper quelque chose d'autre, et au lieu de cela, j'ai heurté quelque chose de dur, que je ne pouvais même pas voir. J'ai retiré ma main du seau... on aurait dit un animal en verre ».