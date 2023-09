Des ours à Disney World ? Il faudra désormais compter sur ces visiteurs inattendus

L’ourse noire qui est parvenue à accéder gratuitement au parc à thème Magic Kingdom de Disney World ne sera sans doute pas la seule de son espèce à faire une apparition surprise de la sorte.

La population d’ours noirs progresse rapidement en Amérique du Nord, si bien que les ursidés refont leur apparition dans des régions où ils n’avaient plus été observés depuis plus d’un siècle. En Floride par exemple, on dénombre environ 4 000 individus. Mais ils vivent entourés de lotissements et se retrouvent souvent à errer dans des zones habitées, indique Dave Garshelis, co-président du Groupe de spécialistes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sur les ours et ancien biologiste pour l’État du Minnesota.

L’ours qui s’est introduit dans le parc à thème a été capturé et relâché dans la forêt nationale d’Ocala, une réserve de 1 742 km² située à la croisée de deux grandes villes, Gainesville et Orlando.

« La population d’ours noirs se porte à merveille dans quasiment chaque État américain où ils sont présents », c’est-à-dire au moins 40, explique le biologiste. « Ce sont des animaux très opportunistes, qui exploitent la moindre ressource alimentaire, même si cela veut dire se trouver à proximité d’un grand nombre d’humains ».

Face à la réduction de leur habitat et l’augmentation du développement humain, les ours noirs sont de plus en plus nombreux à s’aventurer dans les régions métropolitaines, comme celles de Minneapolis et de Washington D.C. Dave Garshelis se souvient d’un ours noir équipé d’un collier émetteur qui avait parcouru près de 1 300 km et traversé cinq États densément peuplés avant d’être percuté par une voiture en Louisiane.

Contrairement à ce que la plupart d’entre nous peuvent penser, les ours (même les ours noirs) « sont très tolérants envers les humains », confie Daryl Dancer, guide spécialiste des ours en Colombie-Britannique. « C’est formidable de voir qu’il n’y a pas plus de mauvaises rencontres ».

En général, les ours noirs prennent la fuite à l’approche d’un humain. Les ours bruns (et les grizzlis qui en sont une sous-espèce) ont plutôt tendance à se cacher jusqu’à ce que les bipèdes que nous sommes s’éloignent.

« Dans la plupart des rencontres entre un ours brun et un humain, non seulement il n’y a pas d’attaque, mais en plus, l’humain n’a généralement aucune idée qu’un grizzli est présent à proximité », souligne Dave Garshelis.