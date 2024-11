Pour les cétacés, les sacs plastique ont le même "son" que leur dîner

Pour trouver de la nourriture dans l’obscurité, les cétacés qui plongent en profondeur s’appuient sur leur sonar, capacité innée qui fait rebondir les ondes sonores sur les proies potentielle, révélant ainsi l’endroit où elles sont situées. Pour eux, cependant, les déchets plastique flottant dans l’océan peuvent aussi tout simplement « sonner » comme un délicieux calmar.

Une nouvelle étude suggère que les débris plastique tels que les sacs de course répercuteraient des « échos » ressemblant très fortement à ceux des calmars, probablement en raison de facteurs combinés comme leur forme, leur taille, leur degré d’altération, ainsi que leur composition chimique.

Les estimations varient mais il est probable que des millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans les océans du monde entier, ce qui, cumulé, représente un total de dizaines de billions de fragments de plastique.

Au fur et à mesure qu’il se répand dans les milieux marins, il se retrouve également dans l’appareil digestif des mammifères marins comme dans des centaines de cas signalés, causant des dommages à leurs tissus stomacaux et provoquant infections, asphyxie et malnutrition jusqu’à ce qu’ils meurent de faim. Les cétacés échoués dans le monde entier véhiculent des dizaines de kilogrammes de déchets plastiques dans leur estomac, ce qui témoigne de l’omniprésence de ce problème.

« Certains animaux semblent presque incapables de ne pas manger de plastique dans l’océan », expose Matthew Savoca, explorateur National Geographic et biologiste marin à l’université Stanford, qui n’a pas participé à l’étude.

« Ce n’est pas parce qu’ils sont stupides », précise-t-il. « C’est parce que le plastique doit fortement prêter à confusion pour un tas de canaux sensoriels différents. »

Pour des animaux tels que les tortues marines, certaines études indiquent que les sacs et les films plastique qui se gonflent dans l’eau pourraient tout simplement ressembler à de la nourriture comme des méduses et des calmars. D’autres recherches suggèrent que les requins et les poissons pourraient également prendre le plastique pour des proies à cause des indices visuels.

Cette théorie n’est cependant pas valable pour les baleines à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), les cachalots qui sont classés comme vulnérables par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et d’autres espèces qui chassent par écholocation à des centaines de mètres sous la surface, là où il est impossible de déceler quoi que ce soit.

Les scientifiques ont donc cherché à comprendre pourquoi ces espèces ingéraient elles aussi autant de plastique.

LE PLASTIQUE DEVIENT UNE PROIE

Les cétacés à dents, ou odontocètes, plongeant en profondeur font vibrer les lèvres phoniques situées sous leurs évents pour produire des sons, puis les projettent par l’intermédiaire d’un organe graisseux appelé « melon » se trouvant sur leur front. Lorsque le son rebondit sur des objets dans l’obscurité, les graisses de la mâchoire inférieure des cétacés le redirigent vers leurs oreilles internes, ce qui leur permet de localiser leurs proies à plusieurs trentaines de mètres de distance.

« Au début, c’est comme un claquement », explique Greg Merrill, responsable de l’étude et doctorant en mammalogie marine à l’université Duke. Néanmoins, au fur et à mesure que le cétacé se concentre, les claquements « deviennent très rapides, au point de se fondre et de ressembler davantage à un bourdonnement. »