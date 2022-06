Pourquoi ces crapauds sont-ils devenus cannibales ?

TROP DE BOUCHES À NOURRIR ?

Après avoir surpeuplé sa terre d’adoption, ce crapaud se nourrit désormais de sa propre espèce.

Connu sous le nom de crapaud buffle, Rhinella marina se nourrit d’insectes en Amérique du Sud, son pays d’origine. Pour cette raison, en 1935, 101 crapauds ont été amenés en Australie dans l’espoir de débarrasser les plantations de canne à sucre des coléoptères. Les amphibiens venimeux n’ont guère réussi à atteindre cet objectif et sont rapidement devenus des nuisibles dans leur nouveau pays, se multipliant rapidement et faisant des ravages sur les espèces natives.

Aujourd’hui, les plus de 200 millions de crapauds buffles que compte l’Australie sont beaucoup trop nombreux, et ce aux yeux de tous, y compris des crapauds eux-mêmes. La concurrence intraespèce pour les ressources a donné lieu à un nouveau comportement macabre : le cannibalisme.

Dans une étude publiée dans la revue Ecology and Evolution, les scientifiques ont découvert que lorsque les têtards des crapauds en Australie détectent une toxine dans les œufs de leur propre espèce (la même toxine qui les rend venimeux pour les prédateurs), ils deviennent voraces et mangent les œufs et leurs petits. Dans leur terre d’origine, ce comportement est pratiquement inconnu chez les crapauds buffles. Il ne serait apparu que récemment chez les crapauds d’Australie comme un moyen de réduire la concurrence. « Ils sont réellement leur propre pire ennemi en Australie », déclare le co-auteur de l’étude, Michael Crossland, de l’université de Sydney. – Annie Roth

LES POLLINISATEURS NE VOIENT PAS QUE LE JAUNE

Les tournesols sont agréables à regarder, et encore plus pour les pollinisateurs. Ils perçoivent les fleurs dans le spectre ultraviolet, ce qui leur permet de voir une cible colorée au centre de celles-ci. On a longtemps pensé que la cible au centre des tournesols n’avait évolué que pour attirer les pollinisateurs, mais de nouvelles recherches suggèrent le contraire : les molécules qui composent la cible aident également les plantes à résister à des difficultés tels que la sécheresse et les températures extrêmes. – Annie Roth