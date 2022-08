Pourquoi les animaux aiment-ils tant lézarder au soleil ?

Cette stratégie est également utilisée par le dunnart à pieds étroits, un petit marsupial vivant dans les déserts d’Australie. Il est l’un des rares mammifères que l’on sait s’exposer à la lumière chaude du soleil lorsqu’il sort de sa torpeur, un état temporaire dans lequel son métabolisme et sa température diminuent afin de conserver son énergie lorsque la nourriture commence à manquer. Dans le cadre d’une étude, les chercheurs ont constaté que les dunnarts qui entrent en torpeur et prennent ensuite des bains de soleil peuvent survivre avec seulement un quart de la nourriture et de l’eau dont ils devraient normalement avoir besoin.

ASSURER UNE BONNE SANTÉ

Si les animaux vont souvent au soleil pour assurer leur bon fonctionnement au quotidien, selon certaines recherches, ce serait également pour traiter des problèmes de santé spécifiques.

Par exemple, de plus en plus de preuves indiquent que les oiseaux prennent des bains de soleil dans le but de brûler les parasites qui se cachent dans leurs plumes. Cette théorie a vu le jour en 1993, lorsque des chercheurs ont observé un groupe d’hirondelles à face blanche qui passaient plus de temps à s’exposer au soleil que d’autres individus de leur espèce qui, eux, avaient été traités contre les mites et les poux. Des études plus récentes ont démontré que les poux présents sur les plumes peuvent mourir lorsqu’ils sont exposés à de courtes éclaircies, ce qui renforce d’autant plus cette théorie.

De même, les animaux ectothermes peuvent rechercher la lumière du soleil pour sé débarrasser des intrus tels que les virus et les bactéries. Bien que cette hypothèse soit difficile à vérifier sur le terrain, puisque « dès que vous vous approchez d’un animal, il s’enfuit », explique Langkilde, les études menées en laboratoire sur des grenouilles Dryophytes cinereus, des mouches domestiques et d’autres animaux infectés par des agents pathogènes suggèrent que ceux-ci se chaufferaient volontairement au-delà du niveau qu’ils préfèrent afin de provoquer une « fièvre comportementale ». Cette adaptation remarquable a permis de guérir certains sujets d’étude, probablement de la même manière qu’une fièvre naturelle permet de stimuler le système immunitaire.