Le cap Cod aurait la plus forte densité de grands requins blancs au monde

UNE MÉTHODE INNOVANTE

Pour réduire la probabilité que requins et humains ne se croisent, les scientifiques doivent savoir où se rendent les requins et à quel moment.

Pour le savoir, les scientifiques du cap Cod ont créé un catalogue, ou journal de bord, des requins identifiés à la fois par le marquage et la documentation photographique de leurs motifs de pigmentation et des profils de leur nageoire dorsale entre 2015 et 2018.

L’équipe a ensuite mené une étude de trois ans pour comparer le nombre d’individus nouvellement enregistrés avec ceux précédemment recensés, reconstituant ces rencontres par le biais d’une modélisation statistique pour estimer la population. Contrairement aux études précédentes menées en Afrique du Sud, en Californie et ailleurs, le modèle de Winton prend en compte les mouvements des individus.

Les anciens modèles supposaient que « tous les individus agissent et exploitent ces zones de la même manière or cela peut avoir une incidence sur la qualité des estimations obtenues », explique Winton. « Nous avons créé un nouveau modèle qui prend en compte le fait que les requins puissent entrer et sortir de la zone, et qui tient compte des lieux le long de la côte où les individus aiment "traîner". »

L’avènement des caméras sous-marines portables haute résolution, utilisées par l’équipe du cap Cod, a également permis d’identifier les requins plus facilement et avec plus de précision, explique Taylor Chapple, professeur assistant à l’université d’État de l’Oregon, qui n’a pas participé à l’étude.

« Ce type d’étude est novateur pour des espèces comme le requin blanc car nous pouvons identifier une très grande partie de la population, ce qui tend à confirmer nos résultats », explique Taylor Chapple, qui a étudié les populations de requins blancs en Californie. Les requins blancs vivent généralement jusqu’à 70 ans.