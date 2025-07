Cet animal est doté d’un taser intégré pour neutraliser les requins

Dans le cadre de cette étude, Yannis Papastamatio et ses collègues ont réexaminé d’anciennes vidéos, dont une expérience qu’ils avaient menée à la fin des années 1990 sur les raies électriques du Pacifique au large de Palos Verdes, en Californie, et ont découvert plus d’exemples de ce comportement. Afin d’observer les différences entre les chocs délivrés aux prédateurs et aux proies, l’équipe a présenté aux raies des poissons qui venaient d’être pêchés au harpon ou leur donnait un petit coup sur le dos à l’aide d’une tige. Dans les deux cas, les raies ont émis des décharges électriques de force similaire en réponse. Mais les décharges provoquées par les coups donnés aux raies étaient plus courtes et plus rapides.