Les animaux ont-ils conscience de la mort ?

L’histoire d’Hachiko, le chien fidèle, est connue dans tout le Japon. Hachido est né en 1923 à Odate à environ 600 kilomètres au nord de Tokyo. Quelques jours après sa naissance, il est adopté par un certain Hidesaburo Ueno, professeur à l’Université impériale de Tokyo, qui vit non loin de la gare de Shibuya. Chaque matin, Hachiko accompagne son maître jusqu’à la gare puis l’y attend chaque soir pour rentrer avec lui.

En 1925, le professeur Ueno meurt subitement à l’âge de cinquante-trois ans. Dès lors et jusqu’à sa propre mort en 1935, Hachiko a continué de se rendre quotidiennement à la gare attendant en vain le retour de son maître disparu. Assis, immobile, il guettait les allées et venues des trains qui n'ont jamais ramené celui qu’il attendait encore.

Hachiko avait-il conscience que son maître ne reviendrait jamais ? Quel rapport les animaux ont-ils avec la mort ? Depuis quelques années, des chercheurs se penchent sur cette question à travers la thanatologie animale, une science encore peu explorée qui étudie les différents aspects biologiques, sociologiques et comportementaux de la mort animale.

Dans son dernier essai Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?, Emmanuelle Pouydebat s’intéresse à la relation que les animaux entretiennent avec la mort à travers de multiples observations. Des corneilles aux chimpanzés, en passant par les éléphants, la directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle montre que de nombreux animaux témoignent d’une véritable conscience de la perte et réagissent à la mort de leurs congénères.

LA CONSCIENCE DE LA PERTE

« Quand l’on voit toutes les réactions complexes que certains individus de nombreuses espèces ont face à la mort d’un congénère, on est en droit de poser l’hypothèse que certains ont conscience de la mort de l’autre », estime la biologiste. En 2008, en Écosse, la mort d’une chimpanzée nommée Pansy a été observée et filmée par le parc où elle vivait. Ses trois congénères sont restés à ses côtés jusqu’à son dernier souffle, la toilettant et examinant son corps comme pour s’assurer qu’elle vivait encore, puis ont évité par la suite l’endroit où elle était morte.