Un "bébé à poils" : pour votre cerveau, traiter votre chien comme un enfant est parfaitement normal

Arrêtez-vous un instant et plongez votre regard dans celui de votre chien. Vous sentez-vous submergé par l'amour que vous lui portez ? Ressentez-vous une envie incontrôlable de le serrer dans vos bras ?

Pensez à présent à vos habitudes. Est-ce que vous le faites garder la journée, est-ce que vous le couvrez pour sortir lorsqu'il fait froid, est-ce que vous l’emmenez avec vous en vacances ? Lui parlez-vous comme à un bébé ?

Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul. Après tout, les recherches montrent que nos cerveaux répondent de la même façon à la vue d’un animal de compagnie qu’à celle d’un enfant.

Nous n’avons pas toujours fonctionné ainsi. Mais à mesure que nous avons domestiqué les chiens, ils ont développé des capacités sociales et cognitives presque humaines. Ils ont commencé à agir et même à ressembler à des bébés, et nos cerveaux les ont considérés comme tels.

C’est pourquoi Zachary Silver, directeur du laboratoire de cognition canine de l’Occidental College, à Los Angeles, n’est pas du tout étonné que les propriétaires de chiens tiennent tant à leurs amis à quatre pattes. En vérité, l’inverse le surprendrait plus. « Les chiens d’aujourd’hui ont été soigneusement sélectionnés au cours de milliers d’années d'évolution : ils sont gentils, affectueux et adaptés à nos besoins », explique-t-il.

Alors si l’on s’est déjà moqué de vous parce que vous traitiez votre chien comme votre enfant, sachez qu’il y a 20 000 à 40 000 ans d’évolution qui se cachent derrière ce comportement. LE CERVEAU CONSIDÈRE UN CHIEN COMME UN ENFANT

Alison LaCoss est mère de trois enfants. À leur naissance, elle a ressenti un désir débordant de les aider et de les protéger. Un phénomène similaire s’est produit quand elle a adopté Shio, un chien des Pyrénées d’un an et Babka, un grand caniche.

« J’ai ressenti une nuée d’émotions. Devant moi se trouvaient ces créatures si mignonnes et adorables que je voulais soudain aimer et protéger », se rappelle-t-elle. « J’avais l’impression qu’ils étaient mes bébés. »

Le comportement d’Alison n’est pas une anomalie. Une étude menée en 2014 exploitant des imageries du cerveau a fourni d’importants indices qui l’expliquent. Pour découvrir ce qui pousse les propriétaires d’animaux à éprouver des sentiments si intenses pour leurs chiens, des chercheurs de l’université d’Harvard ont recruté un petit groupe de mères qui avaient au moins un enfant âgé de deux à dix ans, ainsi qu’un chien qu’elles avaient depuis au moins deux ans. Les mères ont passé des examens IRM et ont regardé des images variées de chiens et d’enfants, certaines étaient les leurs, et d’autres non.

Les chercheurs ont découvert un chevauchement important entre les expériences émotionnelles d’une relation entre une mère et son enfant et entre une mère et son chien. L’amygdale, une zone du cerveau qui régit la formation de relations et le système de récompense, s’activait lorsque les femmes regardaient des photos de leur chien et de leur enfant. Le même effet a été observé sur l’hippocampe, le thalamus et le gyrus fusiforme, des parties du cerveau impliquées dans la mémoire, la cognition sociale et le traitement visuel et facial.

« Les zones du cerveau liées à l’attachement, l’amour et les relations étaient stimulées de manière similaire », explique Niwako Ogata, professeure associée d’éthologie de la faculté de médecine vétérinaire et l’université de Purdue. Elle étudie les relations entre les humains et les chiens. Les femmes ont également confié ressentir des niveaux similaires de plaisir et de joie lorsqu’elles regardaient des photos de leurs enfants et de leurs chiens. Les résultats de l'observation « révèlent qu’il doit exister une connexion spéciale avec notre chien », ajoute Niwako Ogata.