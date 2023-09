Pour la première fois, des scientifiques ont filmé la naissance d’un grand cachalot

Chaque baleineau est précieux : les grands cachalots ont l'une des périodes de gestation les plus longues du règne animal (18 mois) et ne donnent généralement naissance qu'à un seul petit à la fois.

« Le fait de voir une mère et sa famille accueillir son nouveau petit a de quoi éveiller l'intérêt du public pour les cachalots », explique Tom Mustill, zoologiste et auteur de How to Speak Whale (Comment parler baleine en français, ndlr). « Comme cette naissance a eu lieu dans la zone où travaille le CETI, elle fera partie du plus grand ensemble de données comportementales animales jamais constitué », ajoute Mustill, qui n'est pas impliqué dans le projet.