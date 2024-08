À quoi ressemblerait un monde sans tortues ?

Les tortues ont toujours l’air tranquilles. Nous les voyons parcourir des forêts, prendre le soleil et se prélasser sous des arbres, ce qui peut laisser penser qu’elles vivent une vie de lenteur et de sérénité permanentes.

Pourtant, derrière cette apparence décontractée, ces reptiles à carapace voyagent et travaillent tout au long de leur vie. Des océans aux plages, les tortues traversent les écosystèmes et jouent un rôle crucial dans l’entretien et la diversité de notre planète.