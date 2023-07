500 requins élevés en captivité seront bientôt relâchés dans la nature

En cause, principalement : la surpêche. Qu’elle soit légale ou non, la pêche fait partie des risques auxquels sont confrontées toutes les espèces de requins menacées et constitue le seul danger important pour les deux tiers d’entre elles. Des millions de ces poissons sont consommés chaque année dans le monde pour leur chair ; quant à leurs ailerons, ils sont utilisés dans les soupes, surtout en Asie.

Or les requins sont indispensables au monde marin : ils maintiennent l’équilibre des chaînes alimentaires des océans en s’attaquant à de plus petites créatures qui pourraient devenir trop nombreuses et détruire les écosystèmes nourrissant des milliards de personnes. Pour les protéger, mettre fin à la surpêche est nécessaire. Mais, en attendant, est-il possible de réparer une partie des dommages déjà causés ? Ces prédateurs pourraient-ils être sauvés de l’extinction en étant élevés en captivité, puis réintroduits dans la nature? Autant de questions qui ont poussé Mark Erdmann, océanologue à Conservation International, à persuader plusieurs aquariums de s’unir pour créer ReShark.

Le collectif, qui compte désormais soixante-quinze partenaires dans quinze pays, dont quarante-quatre grands aquariums, a pour but de relâcher 585 jeunes requins-zèbres aux Raja Ampat en dix ans. Objectif : créer une population sauvage autonome, et appliquer la même technique à d’autres espèces de squales.



Les réintroductions d’espèces menacées sont une pratique courante. Les scientifiques y ont eu recours pour les pandas géants en Chine, les tamarins-lions dorés au Brésil et les condors en Californie. Mais, en milieu marin, elles s’avèrent plus délicates et donc plus rares. La vie marine est compliquée à suivre, les océans sont vastes et les menaces complexes à gérer. « Tout est plus difficile lorsque l’océan est impliqué », souligne ainsi David Shiffman, biologiste marin et auteur de Requin, un prédateur à protéger.