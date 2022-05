Sécheresse extrême au Kenya : la faune en danger

« La sécheresse est une catastrophe qui s’insinue lentement, mais qui a de graves conséquences », explique Jully Ouma, climatologue au centre de prévisions et d’applications climatiques de l’Igad à Nairobi. « Il faut du temps pour s’en remettre. »

Aujourd’hui, les comtés de Garissa, Wajir et Mandera, au nord-est du pays, sont recouverts de poussière rouge. Les buissons et les arbres sont morts, et l’air sent la chair pourrie des carcasses de chèvres, de chameaux et d’ânes qui se sont effondrés le long des routes, affamés et assoiffés.

La sécheresse ne fait pas de distinction entre le bétail et les animaux sauvages. Mais à bien des égards, les animaux sauvages sont beaucoup plus vulnérables à ses effets que leurs cousins domestiqués. « Pour le bétail, les humains peuvent se déplacer avec les animaux et les diriger vers les endroits où ils pensent trouver des pâturages et de l’eau, mais les animaux sauvages doivent survivre par eux-mêmes », explique Ouma.

Le changement climatique frappe les animaux sauvages de la région sur plusieurs fronts. Il exacerbe les conflits entre les humains et la faune, et la destruction des habitats, car les éleveurs qui sont traditionnellement nomades perdent leur bétail et s’installent dans ce qui était autrefois l’habitat de la faune sauvage. Le braconnage s’intensifie, car les habitants et les réfugiés tuent des animaux pour éliminer la concurrence pour des ressources rares, pour se nourrir et nourrir leur famille, ou pour vendre leur viande afin d’en recolter de petits revenus supplémentaires. La faune sauvage est également plus directement touchée, car les animaux meurent tout simplement de la chaleur extrême et impitoyable ainsi que du manque de nourriture et d’eau.

Les défenseurs locaux de la faune créent des conservatoires communautaires dans tout le nord-est du Kenya afin de protéger les espèces uniques de la région, notamment la girafe réticulée, l’hirola qui est en danger critique d’extinction, le zèbre de Grévy en voie d’extinction, et l’autruche de Somalie. Mais sans intervention à grande échelle pour enrayer cette destruction due au changement climatique, les générations futures n’auront peut-être jamais l’occasion de vivre parmi ces animaux rares.