Armes, danses et… meurtres ? Plongée dans le monde brutal de la séduction chez les insectes

« Les femelles [de cette espèce] imitent les signaux lumineux d’autres espèces et attirent les mâles qui cherchent à se reproduire, explique Ainsley Seago. Quand les mâles viennent pour s’accoupler avec une femelle, cette dernière se retourne et le dévore. »

En Australie, il existe un groupe d’arachnides minuscules que l’on appelle araignées-paons. À première vue, elles ressemblent à n’importe quelle autre araignée sauteuse. « Elle ce minuscule corps d’araignée, des pattes assez trapues […], de grands yeux au milieu du visage », indique Sebastian Echeverri, arachnologue à la Xerces Society et auteur du livre Spiders of the United States and Canada.