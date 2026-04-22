Un des tentacules de la pieuvre mâle lui permet de s’accoupler dans l’obscurité

La pieuvre à deux points de Californie est un animal solitaire. La manière dont elle arrive à trouver des partenaires compatibles reste l'un des secrets les mieux gardés de l'océan.

Les scientifiques ont découvert que les pieuvres mâles disposent d'un moyen unique pour détecter la présence d'une femelle : ils utilisent des capteurs spéciaux situés sur le tentacule destiné à s'accoupler. Les récepteurs présents sur ce tentacule détectent les hormones sexuelles féminines et les guident directement à l'endroit où il doit se rendre pour déposer son sperme, d'après une recherche parue dans la revue Science.

« Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'organe reproductif est aussi l'organe sensoriel » indique Nicholas Bellono, coauteur de l'étude et biologiste à l'université Harvard. « On pense que ce système a évolué pour permettre à ces rares rencontres d'aboutir plus facilement ».

Les ventouses des pieuvres sont dotées d'éléments sophistiqués et sensibles qui les aident à appréhender le monde qui les entoure. Le laboratoire de Nicholas Bellono a découvert en 2020 qu'elles utilisaient une famille particulière de récepteurs pour détecter des substances chimiques lorsque leurs sept autres tentacules entraient en contact avec une proie ou avec le fond marin.

Selon ce qu'ont rapporté les membres de son équipe à la revue Cell en 2025, les micro-organismes qui vivent sur ces surfaces libèrent des substances chimiques qui activent les récepteurs présents sur les ventouses et indiquent par exemple à la pieuvre si un poisson ou un crabe est consommable. Ce mécanisme fonctionne de la même façon que notre nez lorsqu'il détecte les substances chimiques produites par les bactéries lorsque l'on ouvre une bouteille de lait périmé.

Les chercheurs ignoraient totalement que ces mêmes récepteurs se trouvaient au bout du huitième tentacule que les pieuvres utilisent pour s'accoupler : l'hectocotyle. C'est presque par hasard qu'ils ont découvert le rôle joué par les récepteurs sensoriels dans l'accouplement.

UN RENDEZ-VOUS À L'AVEUGLE REMARQUABLE