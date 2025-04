Sommaire du magazine National Geographic du mois de mai 2025 : Manchots

Malheureusement, la moitié de leur population mondiale pourrait disparaître. Récemment, le manchot du Cap a été le premier à être classé en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN. En cause, les défis croissants auxquels ils sont confrontés, tels que la fonte de la banquise due au changement climatique et la pollution. Malgré tout, forts d’une résilience exceptionnelle, les manchots développent de nouvelles stratégies de déplacement, explorent et rejoignent de nouveaux territoires.