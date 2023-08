Cet oiseau peut prédire l'intensité d'une saison cyclonique

C’est l’été, et les grives fauves ont presque fini de s’accoupler et de couver la génération de cette année dans tout le nord des États-Unis et le sud du Canada. Bientôt, cet oiseau au plumage brun et au ventre blanc entamera un voyage monumental, migrant sur des milliers de kilomètres vers le sud à travers le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, jusqu’en Amérique du Sud.

C’est un dangereux périple pour ces petits oiseaux chanteurs d’une trentaine de grammes à peine. S’ils venaient à croiser un ouragan lors de leur migration, certains d’entre eux pourraient ne jamais arriver à destination.

Sans oublier que chaque saison cyclonique est différente. Selon les chercheurs, ces grives seraient connectées aux cycles climatiques mondiaux, ce qui leur permettrait d’anticiper l’intensité d’une saison.

Une étude publiée dans la revue Scientific Reports en 2018 a démontré que, pendant vingt ans, les schémas de migration des grives fauves depuis le Delaware vers l’Amérique du Sud ont permis de prédire avec précision l’intensité de la saison des ouragans en Atlantique. Les mauvaises années, les oiseaux terminaient plus tôt leur saison de reproduction et s’envolaient plus tôt pour l’Amérique du Sud ; les bonnes, ils séjournaient plus longtemps dans l’est de l’Amérique du Nord.