Une nouvelle espèce de chat-tigre vient d'être découverte (et elle est déjà menacée)

Ils ont aussi découvert que chaque chat-tigre, qui pèse en moyenne deux kilogrammes, a son propre habitat. Le chat-tigre nébuleux vit exclusivement dans les chaînes de montagnes d'Amérique centrale et des Andes, alors que L. tigrinus s'en tient aux savanes du plateau guyanais et au centre et nord-est du Brésil. L. guttulus demeure dans les forêts en basse altitude sur la côte atlantique du Brésil.

« Qu'importe leur ressemblance physique, ces petites bêtes ont évolué séparément », étaye Eizirik. « Elles ont accumulé des adaptations qui leur étaient propres, jouant des rôles distincts dans leurs écosystèmes respectifs », explique-t-il. « Il est important de conserver ces félins parce qu'ils jouent un rôle très important », notamment en chassant de petites proies forestières, « et parce qu'ils représentent des lignées uniques au monde. »

LES MENACES PESANT SUR LES ONCILLES

Bien qu'il faille encore du temps pour que cette nouvelle espèce soit officiellement reconnue, l'étude a reçu de bons retours.

« Ils ont utilisé une méthodologie de pointe », estime par mail Mel Sunquist, professeur émérite de l'Université de Floride. « Ce qui est le plus frappant dans cette recherche, c'est que si vous regardez la liste des auteurs, ce sont tous des experts provenant des pays où vivent ces félins », souligne ce spécialiste des félins qui n'a pas participé à la présente étude. « C'est un effort de coopération unique. »

Tadeu de Oliveira estime que la documentation de cette espèce était à la fois intentionnelle et nécessaire pour la conservation de ces fascinants félins.

Les chats-tigres sont partout sous le coup de la menace imminente de perdre leur habitat au profit de l'agriculture et du développement urbain. De plus, les agents pathogènes, tels que la maladie de Carré, peuvent se propager chez les animaux domestiques, avec qui ils peuvent être en contact. Il est également regrettable que la plupart des populations de chats-tigres vivent en dehors des zones protégées, comme c'est le cas pour les guépards en Afrique.

Actuellement, l'Union internationale pour la conservation de la nature classe L. tigrinus et L. guttulus dans la catégorie des espèces vulnérables. Mais maintenant que l'on a découvert que leur aire de répartition est inférieure de moitié de ce qu'elle était auparavant, Oliveria affirme qu'un statut plus inquiétant est presque certainement en passe d'être accordé à ces deux espèces, et le chat-tigre nébuleux les rejoindra probablement.

« Chaque fois que je commence à en parler, cela m'émeut », déclare Oliveira, qui a fondé la Tiger Cats Conservation Initiative, qui aide les populations locales à vacciner leurs animaux domestiques contre la maladie de Carré et d'autres maladies, et qui réhabilite et remet en liberté les chats-tigres capturés à l'état sauvage pour satisfaire le commerce des animaux de compagnie, parmi de nombreuses autres initiatives.