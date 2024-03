Les flamants roses des stations balnéaires dominicaines vont retourner à l'état sauvage

L’Union internationale pour la conservation de la nature considère aujourd’hui que le statut du flamant des Caraïbes est de « préoccupation mineure » . Pourtant, certains éléments semblent suggérer que leur population est en déclin sur cette île des Caraïbes, nous révèle Maria Milagros Paulino, directrice de l’organisation dominicaine à but non lucratif Grupo Accion Ecologica .

En collaboration avec le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, le parc zoologique national de Saint-Domingue et le Grupo Accion Ecologica, Fernandez a donc passé trois ans à collecter des fonds afin de lancer une organisation à but non lucratif appelée Rescate Rosado, qui signifie « sauvetage rose » en espagnol.