Cet outil vous permet de décrypter les miaulements de votre chat

Parfois, Ophelia, ma chatte de 7 ans, n’a aucune difficulté à me faire comprendre ce qu’elle veut. Si je l’entends miauler devant sa gamelle vide à l’heure du repas, c’est on ne peut plus clair : si je ne viens pas la nourrir au plus vite, elle pourrait mourir de faim à tout moment. D’autres fois, en revanche, je n’arrive tout simplement pas à comprendre ce qu’elle essaie de me dire.

Sergei Dreizin et Mark Boyes, informaticiens chez Akvelon, une société d’ingénierie logicielle établie à Bellevue, dans l’État de Washington, affirment avoir trouvé une solution à ce problème d’interprétation. Le duo est à l’origine de l’application MeowTalk, qui vise à « donner aux propriétaires de chats les outils les plus efficaces possibles » pour comprendre les besoins de leur petit compagnon.

« Les chats ont un vocabulaire », explique Dreizin. « Vous comprendrez bien plus facilement votre chat si vous prêtez vraiment attention à ce qu’il essaie de vous dire. »

Disponible gratuitement, cette application enregistre les miaulements de votre félin et les traduit en un petit nombre de phrases dont vous pouvez ensuite évaluer l’exactitude, ce qui permet d’affiner le modèle informatique. Lancée en novembre 2020, l’application a été téléchargée plus de 20 millions de fois et, selon Dreizin, le programme a à ce jour analysé plus d’un milliard de miaulements.

MeowTalk n’est pas la seule technologie conçue pour nous aider à communiquer avec nos amis à quatre pattes. FluentPet, une autre application, consiste par exemple à apprendre aux animaux à appuyer sur des boutons avec des mots pour communiquer leurs besoins ou envies.

Bien que sceptique quant à la précision de ces produits, Charlotte de Mouzon, experte et consultante en comportement félin, admet qu’il est toujours judicieux d’essayer de renforcer sa relation avec son chat.

« En jouant avec l’application [MeowTalk], peut-être que les propriétaires de chats deviendront plus attentifs à leurs besoins », ajoute l’éthologue, également chercheuse à l’Université Paris Nanterre.

LA COMMUNICATION FÉLINE

Les chats domestiques utilisent la totalité de leurs cinq sens pour communiquer avec leurs congénères félins. Les odeurs, comme celles de l’urine et de l’huile corporelle, sont par exemple des indicateurs relatifs à la santé de l’animal, à son sexe et à sa réceptivité à l’accouplement. Le langage corporel, quant à lui, traduit son humeur : un poil hérissé et un dos voûté peuvent par exemple signaler la peur, tandis que des oreilles tournées vers l’avant et une queue qui s’agite indiquent des états de satisfaction et de vigilance.

Toutefois, entre les chats, la communication vocale se limite essentiellement à des feulements et à des grognements destinés à marquer un territoire ou à régler des conflits. Les chats adultes ne miaulent pas entre eux ; cette vocalisation est en réalité réservée aux humains.

« Ces sons ont évolué pour servir un objectif très fonctionnel, et ils ne sont pas très compliqués », révèle Jennifer Vonk, psychologue à l’Université d’Oakland, dans le Michigan. « Nous ne sommes peut-être tout simplement pas aussi doués pour interpréter leurs signaux qu’ils ne le sont pour interpréter les nôtres. »

En effet, dans le cadre d’une étude de 2023, de Mouzon et ses collègues ont constaté que de nombreux propriétaires ne savent pas reconnaître les signaux indiquant que leur chat est malheureux. Par exemple, si les chats ronronnent souvent lorsqu’ils se sentent bien, ils peuvent aussi ronronner lorsqu’ils sont mal à l’aise ou en souffrance.

DÉCODER LE LANGAGE DES CHATS

Alors qu’ils cherchaient des données afin de concevoir leur nouvelle application, Boyes et Dreizin ont découvert une étude parue en 2019 qui révélait que les miaulements des chats contiennent certaines caractéristiques communes.

Les auteurs de l’étude ont mis au point un programme informatique chargé d’analyser les enregistrements audio de vingt-et-un chats adultes en train de miauler, et ce dans trois scénarios différents : l’attente de nourriture, le brossage et la solitude dans un environnement inconnu.

Chaque scénario a donné lieu à un type de miaulement spécifique qui a pu être classé grâce à l’analyse informatique.

Les fondateurs de MeowTalk ont utilisé ces enregistrements audio de dizaines de milliers de miaulements pour le développement de leurs modèles informatiques, qui sont alimentés par l’intelligence artificielle (IA). Le résultat a été concluant : selon une étude réalisée en 2021, MeowTalk serait capable de classer neuf « phrases » félines avec une précision de 90 %.

OBSERVER ET ÉCOUTER

Malgré ce succès, Dreizin et Boyes soulignent cependant que le programme de l’IA n’est pas parfait, un avis que partagent Vonk et de Mouzon.

Après avoir téléchargé MeowTalk, les deux scientifiques ont en effet obtenu des résultats très variables. Lors d’un essai, l’application a par exemple traduit le miaulement de l’un des chats de de Mouzon par « Je t’aime », ce qui lui a paru inexact sur le moment.

L’application « est passée à côté de beaucoup d’informations », commente l’experte. « Ma chatte était assise à côté de sa gamelle et demandait de la nourriture fraîche. »

Vonk s’est montrée tout aussi sceptique à l’égard de FluentPet. Selon elle, les chats savent déjà ce qu’ils communiquent à leurs humains, et leur demander d’appuyer sur un bouton ne fait que compliquer les choses. Il y aura toujours une part d’hypothèse, c’est inévitable, poursuit-elle, mais le simple fait de prêter attention aux signaux et au langage corporel de son chat est déjà d’une très grande aide.

Pour de Mouzon, il est en effet bien plus facile d’interpréter les signaux de son chat lorsque l’on peut à la fois le voir et l’entendre.