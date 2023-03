Xin Xin, le "panda oublié" du Mexique

C’est à la fin des années 1950 que la Chine a commencé à offrir des pandas aux pays en signe d’amitié et d’alliance diplomatique. L’utilisation de pandas dans les relations internationales par le pays remonterait au 7e siècle apr. J.-C., période à laquelle l’impératrice Wu Zetian a envoyé deux ours, sans doute des pandas, au Japon. Cette tradition a pris fin en 1984, lorsque la Chine a modifié ses protocoles et commencé à prêter les pandas pour des durées de 10 ans. Aujourd’hui, les zoos déboursent jusqu’à 1 million de dollars (918 000 € environ) par an pour un couple de pandas. Tous les ursidés nés à l’étranger appartiennent à la Chine et doivent être renvoyés dans le pays.

La reproduction des pandas est un processus difficile, long et onéreux. Très peu d’animaux sont nés en captivité en dehors de la Chine. Les vétérinaires du zoo de Chapultepec de Mexico ont été les premiers à y parvenir en août 1980. Le bébé panda a été baptisé Xeng-Li, qui signifie « réussite ». À l’époque, 250 pandas vivaient à l’état sauvage et 50 en captivité. Aujourd’hui, on compte environ 500 ursidés dans les zoos et les réserves, et environ 1 800 dans la nature. Huit pandas sont nés à Mexico, dont cinq ont atteint l’âge adulte, au cours des 40 dernières années.