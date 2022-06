Des poules pour réduire nos déchets et faire face à l'inflation ?

UNE POULE, PLUSIEURS SOLUTIONS

« Si le consommateur refusait de manger des œufs de poules élevées en cages, l’élevage en cages serait terminé, c’est certain » déplore le président de la FFV. « Les œufs de poules élevées en cages sont moins chers que les œufs bio, c’est sûr. Ça viendra tout doucement. ».

En moyenne, selon Jean-Claude Périquet, la poule a une durée de vie d’une dizaine d’années. C’est à partir de la quatrième année, si elle a pondu dans des conditions traditionnelles, qu’elle commence à moins bien pondre. « Dans le meilleur des cas, une poule ordinaire pond un œuf par jour. […] Élevée calmement, sans la pousser, si elle pond 150 œufs par an, c’est bon ! Les supers pondeuses par contre, les poules rousses élevées en batteries, au bout d’un an, elles ont fait 300 œufs. Mais leur vie n’est pas très longue, en général au bout d’une saison de ponte ils la tuent ou ils la vendent. Si elle a pondu un œuf tous les jours, elle est complètement au bout du rouleau » explique Périquet, qui élève des volailles de manière traditionnelle pour perpétuer les espèces.

Selon L214, en France, 42,6 millions de poules pondeuses sont utilisées pour produire les œufs. Plusieurs alternatives d’élevages existent. Le code 3 indiqué sur les œufs représente l’élevage en cage et concerne 36 % des poules pondeuses, soit 20,4 millions de poules. Le code 2 indiqué sur les œufs représente l’élevage au sol, sans accès à l’extérieur et concerne 19 % des poules. Enfin, les codes 1 et 0 indiqués sur les œufs concernent l’élevage au sol avec un accès à l’extérieur. Il s’agit des labels bio, labels rouges, et labels plein air qui englobent 45 % des poules pondeuses de l’hexagone.

Ces élevages alternatifs augmentent chaque année : depuis 2017, la France est passée de 36,7 % de poules pondeuses élevées en cages, à 64 % d’élevages de code 0, 1 ou 2. Pourtant, en cages, au sol ou selon certains modes de plein air, il n’y a pas de limites de densité à l’intérieur des bâtiments. Pour l’élevage en cages par exemple, CIWF France, qui œuvre pour le bien-être animal, indique qu'il n'y a « pas de limite (moyenne 50 000, peut aller jusqu’à 100 000 et plus). »

« Les poules en cages, c’est un phénomène qui est apparu surtout après la Seconde Guerre mondiale. Les gens étaient affamés en sortant de la guerre, c’était la façon la plus économique de produire et elle offrait de bonnes garanties sanitaires » explique Jean-Claude Périquet.

En-dehors de l’agriculture, les Français produisent 46 millions de tonnes de déchets organiques par an. Les déchets organiques envoyés en décharges fermentent dans des conditions non contrôlées. Ils produisent du CO2 et du méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant, sans valorisation. La réduction du gaspillage alimentaire, mais aussi la valorisation des déchets organique par le compostage, l’épandage, le tri et la méthanisation permettent de transformer des matières organiques brutes en une matière valorisable.

Selon l’Ademe, « dans le contexte actuel d’appauvrissement des sols en matières organiques, il existe un réel besoin d'amendements organiques naturels que les composts de biodéchets peuvent en partie combler. »