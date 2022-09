« Les coquillages peuvent avoir un impact énorme sur le changement climatique si l’on opte pour la bonne approche »

L’écloserie, c’est-à-dire l’établissement où les huîtres sont élevées et nourries et où elles grandissent, produit 100 millions de petites huîtres par an. Au bout de six semaines (ou lorsqu’elles mesurent 1,5 cm), celles-ci sont envoyées dans des exploitations ostréicoles de la côte Est des États-Unis, où elles sont placées dans des casiers en treillis métallique ancrés en mer. Elles y passent ensuite deux années avant d’atteindre leur taille de commercialisation (qui est d’environ sept centimètres) et d’être vendues aux restaurants du pays.

Au stade larvaire, les huîtres sont minuscules : elles mesurent à peine plus d’un millimètre et sont quasiment transparentes. Sans leur coquille dure, elles sont particulièrement vulnérables aux changements dans la salinité et le pH de l’eau. Mike Congrove est donc essentiel pour de nombreuses exploitations : s’il ne parvient pas à produire de larves, les ostréiculteurs n’ont pas d’huîtres à faire pousser. Et pour opérer avec succès une écloserie, la nature doit faire preuve de clémence.

En se dirigeant vers l’entrepôt, Mike pointe du doigt « les kilomètres de plomberie » qui pompent directement l’eau dans la baie pour la déverser dans les nombreux bacs et bassins que le bâtiment abrite. Il fait doux à l’intérieur, ce qui plaît aux huîtres. On entend le bruit assourdissant des machines au loin. Digne d’un laboratoire scientifique, l’entrepôt se compose notamment d’une aile destinée à la culture d’algues vert vif sous des lampes fluorescentes, la nourriture des huîtres.

Pour résister aux bactéries et aux parasites, les huîtres ont besoin d’évoluer dans un milieu saumâtre, c’est-à-dire composé d’eau de mer et d’eau douce. Afin de protéger les systèmes respiratoire et immunitaire des bivalves, et ainsi éviter qu’elles ne tombent malades ou meurent, le mélange des deux doit être optimal. Le niveau de salinité idéal se situe généralement à environ 15 parties par millier (ppm), indique Mike Congrove. S’il chute sous la barre des 10 ppm et qu’il reste à ce niveau pendant longtemps, les huîtres risquent de tomber malades. C’est ce qui s’est produit l’hiver 2018-2019 : le niveau de salinité est resté entre 5 et 6 ppm pendant plusieurs mois et la moitié des larves n’y a pas survécu. « Nos ventes ont été réduites de 50 %… Je doute que nous soyons en mesure de survivre financièrement à deux années (à faible salinité) », estime Mike Congrove.

Le changement climatique a également un autre effet dévastateur : son influence sur les précipitations. Pour chaque hausse de 0,5°C de l’atmosphère, celle-ci retient 7 % de plus d’humidité. Cela donne parfois lieu à des déluges tels que ceux survenus cette année dans le parc national de Yellowstone et au Pakistan. Depuis les années 1950, le nord-est des États-Unis a connu une hausse de 70 % des pluies diluviennes. Selon une étude qui a analysé les tendances en matière de précipitations en Virginie de 1947 à 2016, le niveau de celles-ci a augmenté de 2,5 cm dans certaines zones de l’État. Les pluies ont aussi tendance à durer peu de temps, mais à être plus intenses.