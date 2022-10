Le 7e continent pourrait-il être amené à disparaître ?

QUELLE TACTIQUE POUR COMBATTRE L'HYDRE DE PLASTIQUE ?

Pour faire face à cette tâche dantesque, la première étape a été d’étudier le 7e continent, et ce afin de mieux comprendre son fonctionnement. Ces années d’études ont ainsi permis de dévoiler la fascinante complexité des mécanismes qui ont permis sa formation, ainsi que le cycle de vie des différents déchets.

« Le fait est que la majorité du plastique émis par les rivières ne reste pas dans l’océan, mais va plutôt revenir sur les côtes », décrit M. Slat. « Le plastique retrouvé au large n’est pas représentatif de ce qui est rejeté par les rivières. »

En effet, si l’image des tortues et des oiseaux qui s’étouffent au milieu de sacs plastiques est aussi dramatique que réelle, la majeure partie des macrodéchets retrouvés au large trouvent leurs sources bien loin des terres. « Un lien qui passe souvent inaperçu est celui qu’il y a entre la pêche et la pollution plastique, puisque 80 % des macrodéchets plastiques sont des résidus d’engins de pêche. Ils sont soit abandonnés en mer par les pêcheurs, soit perdus », explique Lamya Essemlali, co-fondatrice et présidente de Sea Shepherd France.

Pour faire face à ce problème, la stratégie d’Ocean Cleanup consiste en la mise en place de plusieurs collecteurs différents, chacun adapté à son environnement. Les déchets fluviaux sont capturés par des collecteurs stationnaires, sous forme de barrières, de clôtures ou de navires spécialisés comme le collecteur 007, qui permettent le libre passage de la faune et de l’eau, tout en retirant les déchets. Actuellement présentes sur sept rivières à travers le monde, et bientôt sur dix, ces technologies ont démontré leur efficacité.

La pollution « ancestrale » reste quant à elle la cible de collecteurs mobiles, plus ambitieux que les collecteurs fluviaux.

Tendu entre deux bateaux, le collecteur marin est un immense filet permettant de rassembler les déchets à la dérive sans perturber la faune marine. « La seule chose qui compte pour nous c’est de résoudre [le problème du plastique] sans en créer un en retour. Nous avons collaboré avec des biologistes marins à chaque étape du projet, notamment pour monitorer l’impact écologique sur les bateaux », s’engage M. Slat. « 99,9 % de ce que nous repêchons sont des déchets plastiques. Les filets sont beaucoup plus lents que les poissons, ils peuvent donc entrer et sortir librement. » Le plastique est ensuite ramené au continent, puis réintroduit dans les circuits de recyclage classiques pour empêcher son retour à l’océan.

Le système, constitué d’un large ruban plat, est attaché par chacune de ses extrémités à un bateau, et agit comme un entonnoir. Il pousse les déchets vers un fourreau où ces derniers s’accumulent, et est trainé pendant plusieurs jours à une vitesse très réduite (environ deux nœuds). La faune marine peut donc facilement éviter le ruban par le haut ou par le bas et sortir de l’entonnoir final.

« Hormis 0,1 % de poissons malchanceux présents au fond du filet lorsqu’il est remonté, le système a été étudié pour réduire au maximum son impact écologique », affirme le directeur d’Ocean Cleanup.

L’objectif est de sortir les déchets déjà présents depuis des années de l’océan et de couper les vivres d’une source importante de production de microplastiques. En effet, perdu au large et dégradé par le courant et les microorganismes, ces macrodéchets sont peu à peu dissous en fragments de plus en plus petits, qui finissent par former les redoutés microplastiques.

« Il devient très difficile de retirer le plastique quand il est sous forme de microparticules ; tout cela devient une sorte de bouillon de culture avec le vivant », alerte la présidente de Sea Sheperd.

Une fois réduits à l’état de microparticules, les déchets plastiques deviennent une arme redoutable contre toute forme de vie dans l’océan. En se mélangeant aux microorganismes, ils s’accumulent un peu plus à chaque échelon de la chaîne alimentaire jusqu’à rendre les eaux invivables et le poisson impossible à consommer, aussi bien par les prédateurs que par l’être humain.

« Nous pouvons collecter des déchets allant jusqu’au demi-centimètre, juste à la limite du microplastique », affirme Boyan Slat. « Pour le moment, en termes de masse, environ 92 % de la nappe de plastique est encore sous forme de macroplastiques, majoritairement des cordes et des filets. Il est donc important de le retirer maintenant afin de prévenir leur dégradation. »