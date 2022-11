BNP Paribas mise en demeure pour négligence face à la crise climatique

DES FORÊTS DE PUITS DE PÉTROLE

Le lien ne vient pas immédiatement à l’esprit, mais il est pourtant indéniable : le monde de la finance, et plus particulièrement ce qui est fait de l’argent qui est placé dans les banques, représente l'un des principaux acteurs de la dette carbone mondiale. « Pourquoi une banque pollue ? », interroge Alexandre Poidatz, responsable du plaidoyer d’Oxfam France. « Les banques ont pour but de soutenir l’activité économique financièrement. [Pour cela], elles peuvent utiliser les investissements, c’est-à-dire l’achat sur les marchés financiers d’actions et d’obligations, dans différentes entreprises. […] À chaque fois qu’une banque soutient une entreprise plus ou moins polluante, une part des émissions de cette dernière va être attribuée à la banque. C’est ainsi qu'est calculée l’empreinte carbone d’une banque. C’est un standard international reconnu, et on se retrouve dans une situation où BNP Paribas a une empreinte carbone supérieure à l’ensemble du territoire français […] notamment à cause de ses investissements dans le secteur des énergies fossiles et de leurs développements. »

Cette situation est particulièrement dérangeante pour le géant de la finance, notamment face aux appels à la sobriété faits à la population française par le gouvernement, à la veille de l’hiver 2022.

Établie à la suite des accords de Paris, la loi du 27 mars 2017 impose un devoir de vigilance à toutes les entreprises françaises. S’y ajoute également une obligation de prise de mesures et la publication d’un plan de transition répondant à plusieurs obligations spécifiées par la loi, et visant à aligner leurs activités sur le scénario des 1,5 °C. Ce plan, BNP Paribas ne l’a jamais publié dans son intégralité.

« Normalement ils auraient eu l’obligation juridique de mettre [toutes leurs mesures] dans un plan de vigilance, mais [BNP Paribas] a disséminé les informations dans différents documents. La première faute est donc formelle », dénonce François de Cambiaire, avocat associé sur l’affaire.

« [Après le rassemblement des différents éléments], il y a ensuite eu un travail d’analyse pour déterminer et structurer de manière synthétique les différents manquements qui leur sont reprochés, puis un travail juridique, pour savoir quelles sont les mesures pertinentes que l’on peut demander à une banque pour qu’elle s’aligne avec les accords de Paris. »

« La BNP s’est engagée premièrement à atteindre la neutralité carbone en 2050, deuxièmement à une trajectoire 1,5 °C, et […] troisièmement à retenir le scénario Net Zero de l’IEA (Agence Internationale des Énergies) pour se conforter à ses objectifs », énumère Laurette Philippot, chargée de campagnes pour l’association Les Amis de la Terre. « Mais justement, ce qui est attaqué aujourd’hui, ce sont les véritables activités de BNP Paribas. […] Depuis l’adoption des accords de Paris en 2015, la BNP s’est avérée être un fidèle soutien aux entreprises qui développent de nouveaux projets pétroliers et gaziers. »

En effet, au vu des rapports d’activités du géant de la finance, c’est aussi sur ce point que le bât blesse. Selon le plan de l’IEA, il serait nécessaire d’abandonner tout nouveau plan d’exploitation de site pétrolier et gazier au-delà des projets déjà en cours : une mesure forte d’après les ONG, notamment de la part « d’une agence connue pour ses opinions conservatrices » et ses liens solides avec l’industrie pétrolière. Pourtant, malgré l’engagement de la BNP à retenir le fameux scénario Net Zero, les investissements de la banque au cours de ces dernières années révèlent des objectifs bien différents.

« Entre 2016 et 2021, elle a été la première banque en Europe et la cinquième au niveau mondial à financer le développement des énergies fossiles », explique Mme Philippot. « Ce rôle que joue la BNP est particulièrement important auprès des majors du secteur : elle est le premier financeur mondial du groupe des huit [entreprises] majeures européennes et nord-américaines du pétrole et du gaz. […] Notamment comme TotalEnergies, dont elle est le deuxième financeur. »

Quant au financement de nouveaux projets pétroliers, une fois encore, la BNP est une très mauvaise élève. « Ces 8 [entreprises majeures], dont la BNP est le premier financeur […], sont responsables à elles seules de plus de 200 nouveaux projets d’ici 2025. […] S’ils sont permis par les banques, ils enverraient dans l’atmosphère l’équivalent de 77 nouvelles centrales à charbon sur l’intégralité de leur durée de vie. »

Parmi ces projets, plusieurs se déroulent dans des zones sensibles, telles que l’Antarctique ou l’Ouganda, au sein d’une réserve naturelle protégée.