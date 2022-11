Brésil : Quel avenir pour l'Amazonie avec Luiz Inácio Lula da Silva au pouvoir ?

UNE OPPOSITION EN TRANSITION

Connu pour son engagement dans les causes sociales et la lutte contre la pauvreté, Inácio Da Silva est une figure emblématique du parti travailleur brésilien. Son mandat, qui devrait commencer le 1er janvier 2023, se fera cependant dans un gouvernement majoritairement de droite.

« Pour la plupart de ses projets, [Lula a des chances de tenir ses objectifs] », affirme Mainwaring. « Néanmoins la composition majoritairement de droite du nouveau Congrès, le poids des lobbies agricoles et le budget limité des agences environnementales vont certainement créer des conflits et des limitations. »

Cependant, si les problèmes liés à l’écologie ne faisaient pas partie des priorités des élections de 2018, les différents problèmes environnementaux et la récente crise économique semblent avoir fait évoluer les mentalités dans tous les partis.

« Plus de 80 % de la population brésilienne est en faveur de la protection de l’Amazonie. Il y a une superposition de l’extrême droite et des climatosceptiques […], mais la droite démocratique est en faveur des mesures environnementales, bien qu’elle soit opposée à un gouvernement de gauche », nuance Eduardo Viola, professeur en relations internationales de l’Université de Sao Paulo et à la Fondation Getulio Vargas. « Le discours [de Bolsonaro] a aussi changé. Au cours de la campagne législative de 2018, il niait complètement le changement climatique et suivait le discours de Trump. C’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. »

La mise en place de mesures stables serait donc envisageable : une opportunité qu’Inácio da Silva semble avoir déjà anticipée afin de garantir une évolution du gouvernement à grande échelle.

« Le débat au sujet de l’environnement et du changement climatique à beaucoup muri au Brésil ces dernières années […], surtout après les énormes régressions qui ont eu lieu sous Bolsonaro », explique Eduardo Viola.

« Avant le premier tour, Lula et Marina Silva [Ndlr : personnalité politique brésilienne engagée dans la protection de la forêt amazonienne, membre de l’actuelle chambre des députés brésilienne et ancienne ministre de l’Environnement] avaient déjà signé un accord […] au sein duquel Lula avait accepté la création de plateformes socio-environnementales […]. L’objectif de ces plateformes est de créer une autorité nationale du climat, sur le modèle de certains pays européens, avec la capacité d’interagir avec tous les ministères […]. On observe une volonté d’améliorer toute l’administration sur le problème du changement climatique. »