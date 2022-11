COP27 : « La clé c'est le partage de l’effort. Nous devons passer à une économie qui sort de l’impératif de croissance et qui va vers la sobriété »

ET MAINTENANT, ON VA OÙ ?

Si l’accord sur les pertes et dommages est une avancée extrêmement importante pour la lutte climatique, les ONG regrettent l’absence d’engagement concret de sortie des énergies fossiles.

« Cela fait trente ans que la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique existe, et nous n’avons toujours pas d’accord international de sortie des énergies fossiles », déplore Clément Sénéchal.

Derrière cette absence de traité, d'après Greenpeace, se trouve un piétinement des négociations et des accords qui conservent des termes vagues, ignorant la cause centrale du problème. Le consensus sera d’autant plus difficile à atteindre lors de la COP28, cette dernière étant censée se dérouler à Dubaï.

« Le secrétariat de chaque COP ayant beaucoup de pouvoir sur les négociations, on peut être assez sceptiques », confie le chargé de campagne de Greenpeace. « On pourra sûrement s’attendre à de nombreux lobbyistes accrédités et à une présidence qui fera de l’obstruction sur ces discussions. »

Autre point noir de la conférence : le peu d’intérêt des accords à la préservation de la biodiversité. Indispensable à la lutte climatique et au maintien du scénario des 1,5 °C, la protection du vivant se discutera à présent lors de la Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité. Cette dernière se déroulera à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Les ONG attendent de cette conférence des actions fortes.

« Nous attendons un cadre ambitieux, avec des objectifs précis, ainsi qu’un calendrier », affirme Clément Sénéchal. « La question de la biodiversité est essentielle : on ne pourra pas tenir l'objectif des 1,5°C sans une politique de protection forte des écosystèmes comme les forêts et les océans. »

Pour expliquer ce manque de définition claire, Greenpeace pointe du doigt les lobbies de l’agriculture industrielle, une déclaration qui se recoupe avec les rapports de protection d’écosystèmes emblématiques tels que la forêt amazonienne, dont la majeure partie de la déforestation est effectuée par les agriculteurs.

Face à ces lacunes plus qu’inquiétantes, les ONG refusent cependant de perdre espoir et soulignent le poids grandissant du pouvoir citoyen.

Elles appellent également les gouvernements à faire preuve de logique, plutôt que de se reposer sur les populations les plus vulnérables.

« Pour nous, la clé c'est le partage de l’effort. Nous devons passer à une économie qui sort de l’impératif de croissance et qui va vers la sobriété », affirme Clément Sénéchal. « Mais la sobriété doit surtout commencer par demander plus aux plus riches. »

Julien Dellaux pointe à son tour l'importance politique des COP. Si leur nature même les empêche d’imposer des consignes strictes sans compromettre la souveraineté des États, les cadres qui y sont instaurés permettent de mettre en place des actions efficaces, notamment sur le plan juridique.

« On commence à voir une juridictionnalisation des contentieux climatiques, qui vient en complément de ce cadre international », explique-t-il. « Ce cadre forme la structure nécessaire pour […] permettre ce genre de démarches à échelle nationale, et forcer les États et les entreprises à respecter leurs engagements » conclut l'expert.