La France annonce son opposition à l'exploitation minière des fonds marins

DES MÉTAUX OCÉANIQUES PAS SI INDISPENSABLES

Si les méandres du droit international minier peuvent sembler indigestes de prime abord, ils soulignent en réalité des problèmes bien plus proches de nous qu’ils n’en ont l’air. Tout en félicitant le gouvernement pour sa prise de position, les ONG appellent également la mobilisation publique sur le sujet des métaux océaniques.

« Ces métaux sont recherchés pour les batteries de véhicules électriques et les éoliennes, mais si la transition énergétique est basée sur ces métaux rares, elle ne va non seulement pas régler le problème, mais elle risque en plus de l’empirer », explique Lamya Essemlali. « Ce sont des questions qui semblent très éloignées de nos préoccupations quotidiennes […], mais elles sont en réalité très concrètes et il est important que l’opinion publique en prenne conscience. C’est de là que pourra venir le courage politique [nécessaire pour] passer à l’action. »

« La question fondamentale derrière ces discussions est de savoir si nous avons réellement besoin de ces minéraux pour la transition », ajoute François Chartier. « Notre hypothèse est que nous n’en avons pas besoin et que la présence de ressources ne justifie pas d’aller les chercher à tout prix. On peut envisager une transition sans aller détruire les grands fonds. Il est inacceptable d’affirmer qu’il faut choisir entre la protection du climat et celle des grands fonds : il faut exiger les deux. »

La déclaration du gouvernement ne suffira donc pas à elle seule à régler le problème des mines océaniques. Interrogées sur les actions qui seraient à présent nécessaires, Greenpeace et Sea Shepherd se rejoignent dans leurs priorités.

« La déclaration a été faite à la COP, il faut maintenant que l’administration se l’approprie et que ce soit repris à l’AIFM, où les choses se décident réellement », affirme François Chartier. « C’est la mobilisation qui a payé, y compris dans l’appel à une résolution qui a été déposé lundi et qui sera voté en janvier. Il est important que les parlementaires aillent jusqu’au bout de cette démarche et que les scientifiques soient beaucoup plus impliqués dans la question. »

« L’opinion publique doit se saisir du sujet et s’assurer qu’au-delà du discours, le Président Macron tienne ses engagements, et que la France ne reste pas seule sur cette position », ajoute Layma Essemlali.

« Si la transition écologique nous plonge dans une dépendance aux métaux rare […], l’extraction minière nécessaire aura un impact si important sur les écosystèmes et les espèces protégées qu’il annihilera complètement le moindre effet bénéfique de la transition. »