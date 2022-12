La Palma : Comment cohabiter avec un volcan ?

À l'approche d'une entrée des enfers, l'air devant nous miroite de chaleur. Le vent rugit dans mes oreilles. Je suis avec soin les empreintes de mon guide, Octavio Fernández Lorenzo, à travers le paysage noirci de La Palma, dans les îles Canaries (Espagne).

« Il est quasi impossible d’aller plus loin », lance-t-il tout à coup, s’arrêtant à quelques mètres de notre cible : la gueule d’une grotte volcanique – ou tunnel de lave. Nous avançons encore de quelques pas vers l’orifice où un opérateur de drone privé a récemment relevé 170 °C. Fernández Lorenzo, vice-président de la Fédération canarienne de spéléologie, surveille de près la grotte, qui se refroidit lentement. Il espère pouvoir enfin y pénétrer pour récolter des indices sur l’une des éruptions volcaniques les plus ravageuses que l’archipel a connues en cinq siècles.

À partir du 19 septembre 2021 et pendant près de quatre-vingt- six jours, le magma s’est écoulé de failles situées au sommet de la crête de la Cumbre Vieja. L’éruption n’a pas fait de victime directe, mais a déversé plus de 200 000 000 m3 de lave. Un cône de cendres et de roches haut de 200 m s’est formé. Et c’est là où nous nous tenons. Un an plus tôt, cette partie de l’île était une forêt de pins, parsemée çà et là de maisons. Seuls les éléments les plus hauts –branches supérieures des arbres, extrémité d’un lampadaire, faîte d’un toit – sont désormais visibles au-dessus des amas de sable noir granuleux.

Fascinée, j’entends à peine la voix de Fernández Lorenzo, étouffée par le masque à gaz. Alors son ton change, de plus en plus pressant et fort : « En haut, en haut, en haut, en haut. On va griller. » Le vent a tourné. Des rafales soufflent depuis la vallée, risquant de nous envoyer de l’air brûlant. Tandis que je m’efforce de gravir le cône volcanique escarpé pour trouver un observatoire plus sûr, le sol se désagrège et bouge sous mes pieds.