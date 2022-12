Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous voyez un oiseau ?

FAIRE DE LA NATURE UNE PARTIE INTÉGRANTE DES TRAITEMENTS

Les scientifiques ont élaboré deux grandes théories pour expliquer en quoi la nature peut apaiser les esprits surmenés. La première part du principe que puisque l’Homo sapiens a évolué dans la nature ; en comparaison, les environnements urbains constituent des sources de stress permanentes.

« On peut dissiper les effets du stress en allant dans la nature, car l’évolution nous a construits pour nous y rendre », explique James. « En tant qu’êtres humains, nous aimons la nature parce que c’est là que nous devrions être. »

La deuxième théorie est appelée « théorie de la restauration de l’attention ». Comparable à la première, elle avance que les épreuves de la vie quotidienne, telles que le stress lié aux transports et l’enchaînement des visioconférences, nous demandent d’incroyables efforts de concentration. La nature nous permet de relâcher cette concentration, et de nous lancer dans une sorte de méditation à yeux ouverts, en observant les oiseaux voleter de branche en branche.

Quelle qu’en soit la raison, le fait de déterminer l’influence qu’ont les arbres, les cours d’eau ou les oiseaux sur notre humeur aide les prestataires de soin de santé à faire de la nature une partie intégrante des traitements qu’ils proposent.

Une étude publiée pour la première fois en 1984 a révélé que les patients qui se remettaient d’une chirurgie et disposaient d’une chambre d’hôpital avec vue sur l’extérieur prenaient moins d’antidouleurs et se remettaient plus vite sur pieds. Une autre étude portant sur les habitudes de vie lors des confinements liés au COVID-19 a révélé que les personnes qui passaient du temps dans la nature étaient moins nombreuses à souffrir de dépression, d’anxiété et de stress.

Dans sa clinique située à Londres, Mechelli se concentre sur les interventions thérapeutiques précoces et travaille fréquemment avec les jeunes. L’une de ses solutions est de proposer aux patients d’aller se promener et de prêter attention aux arbres et aux plantes qui poussent dans la ville, ainsi qu’à toutes les autres formes de vie sauvage qui peuvent s’y trouver.

« Ça n’a pas d’effets secondaires », dit-il. « Et ils n’ont rien à perdre à essayer. »