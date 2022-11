Si le changement climatique alimente les conflits, il peut aussi aider à les résoudre

Si quelques opérations ont effectivement porté leurs fruits, comme au Sénégal ou dans l'ouest du Népal où le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et ses partenaires locaux ont contribué à apaiser les tensions intercommunautaires autour des ressources naturelles, les résultats de plusieurs autres interventions sont moins équivoques. Et derrière chaque réussite pérenne se cachent de nombreux demi-succès, résultats de l'opposition. Au Libéria par exemple, les institutions de consolidation de la paix ont contribué à réorganiser le secteur forestier dans l'espoir de préserver les forêts, de pacifier les conflits parfois violents autour de l’appropriation des terres et d'empêcher l'exploitation forestière d'alimenter de nouveaux conflits. Jusqu’au jour où un nouveau gouvernement a annulé certaines de ces dispositions. « Ça a fonctionné jusqu’à un certain point », explique Carl Bruch.

Quelques opérations constituent tout de même d’indéniables réussites. Ces 30 dernières années, EcoPeace Moyen-Orient, un groupe environnemental israélo-palestino-jordanien, a considérablement renforcé la coopération environnementale entre les trois pays en mettant notamment l’accent sur la revitalisation du fleuve Jourdain.

« Nous sommes une toute petite partie du monde et presque toutes nos ressources sont transfrontalières ; on comprend que l’unique façon de protéger ces ressources est de travailler ensemble », déclare Gidon Bromberg, l'un des codirecteurs de l'organisation. Le travail d'EcoPeace a récemment abouti au « Green Blue Deal », un échange d'eau et d'énergie renouvelable entre Israël et la Jordanie. « Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions instaurer la confiance par ce biais, et que cette confiance ne devait pas se limiter à l'environnement. »

Les experts de la consolidation de la paix affirment être parfaitement conscients de leur manque de preuves et essaient d'y remédier. Ce qui n’est pas mince affaire.

Les effets positifs de la consolidation de la paix environnementale sont difficilement observables puisque, comme dans le cas de l’action climatique, ils consistent à éviter l’apparition de dégâts supplémentaires. En effet, comment prouver que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, comme ceux qui ont eu lieu dans de vastes régions du Sahel, auraient pu avoir d’encore plus lourdes conséquences si des actions de coopération environnementale n’avaient pas été entreprises pour endiguer ces conflits ? Les experts ont le sentiment que leurs actions sont plus bénéfiques plus que ce qu’il n’y paraît mais se contentent, faute de preuves, d’une maigre collection d’études de cas couronnées de succès.

Les effets de la consolidation de la paix environnementale, comme toute forme de consolidation de la paix, peuvent mettre des années à se manifester. Cette lenteur peut être difficile à appréhender pour les donateurs et les grandes organisations de développement, qui, déjà débordées, souhaitent souvent obtenir des résultats bien définis dans des délais incroyablement courts, et hésitent fréquemment à lancer des programmes dans des zones de conflit de peur de les voir péricliter.

« Les véritables projets de médiation peuvent durer de très nombreuses années, et, le fait de constater que des actions de consolidation de la paix environnementale peuvent se montrer efficaces en quelques années est, selon nous, remarquable », affirme Sebastian Kratzer du Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation à but non lucratif de résolution et de prévention des conflits installée à Genève. « Mais on observe un décalage entre l'intérêt porté à ce type d’intervention et l'argent que nous recevons ».

Plus important encore, la consolidation de la paix environnementale peut être extrêmement difficile à mettre en place, voire dangereuse, lorsqu'elle est appliquée sans la participation des femmes, des groupes indigènes et d'autres communautés marginalisées. Bien que les experts débâtent encore à l’heure actuelle de ce qui peut relever de la consolidation de la paix environnementale, il semblerait que si certaines interventions en lien avec l'environnement aient résolu des conflits de longue date, elles aient au passage suscité de nouvelles querelles. Certains parcs de la paix ont par exemple été accusés de privilégier la préservation de l’environnement au détriment du bien-être des habitants d'origine.

Malgré la bonne réputation des actions de consolidation de la paix, le processus ne peut produire de résultats concluants en matière d'environnement et de paix, que si les nuances locales sont prises en compte, affirme Silja Halle, responsable du partenariat entre l’UE et le PNUE sur le changement climatique et la sécurité. « Les preuves que la consolidation de la paix environnementale fonctionne à l’échelle locale sont irréfutables », déclare-t-elle, expliquant qu’il reste maintenant à prouver son effectivité à des échelles plus importantes tout en gardant une compréhension nuancée du processus. « Une approche à l'emporte-pièce ne fonctionnera tout simplement pas. »

Néanmoins, la plupart des acteurs de la paix environnementale semblent optimistes quant à l’avenir du concept de consolidation de la paix pour les années à venir. Un monde qui commencerait à prendre au sérieux le changement climatique pourrait avoir besoin d’eux.

« On commence à entendre diverses questions : "Que se passera-t-il si nous arrivons à passer à une économie neutre en carbone ?" », explique Carl Bruch. « Est-ce que ça risquerait d'engendrer des conflits ? Qu'en est-il de la coupure des flux de trésorerie des producteurs de pétrole ? C'est l'effervescence. »