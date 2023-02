Température ressentie : quels sont les effets du "refroidissement éolien" sur le corps humain ?

Une tempête hivernale particulièrement violente s’est abattue sur le nord-est des États-Unis en début d’année. Lors de ce phénomène record, les températures à l’observatoire du mont Washington, dans le New Hampshire, ont tellement chuté qu’elles ont atteint les -44 °C, une mesure déjà incroyablement basse. Cependant, lorsque l’observatoire a tenu compte dans ses mesures des rafales de vent à 204 km/h qui s’abattaient sur la station météorologique, la température glaciale ressentie atteignait les -79 °C.

L’indice de refroidissement éolien est la mesure de la sensation du froid de l’air sur votre peau. Son calcul est essentiel pour la santé publique, raison pour laquelle il est mentionné dans les bulletins météo, souvent sous le nom de « température ressentie ».

Lorsqu’une personne est exposée à une température de -23 °C et à des vents légers, son corps peut en effet subir des gelures en seulement 30 minutes. Si ces vents dépassent les 95 km/h, en revanche, les gelures peuvent survenir en moins de 5 minutes.

COMMENT CALCULER LA TEMPÉRATURE RESSENTIE ?

Lorsqu’une personne se tient dehors dans le froid, son corps commence à perdre naturellement de la chaleur. Mais tout comme lorsque l’on refroidit un bol de soupe chaud en soufflant dessus, le vent froid évacue la chaleur corporelle encore plus rapidement, ce qui donne l’impression au corps humain que les températures extérieures sont plus basses qu’elles ne le sont en réalité.

Grâce au calcul du refroidissement éolien, nous pouvons nous préparer plus efficacement aux conditions extérieures difficiles. Le froid peut provoquer une hypothermie (lorsque la température du corps tombe en dessous des 35 °C), ou encore des gelures (lorsque les tissus du corps gèlent et risquent des dégâts permanents).

Les météorologues calculent l’indice de refroidissement éolien à l’aide d’une formule mathématique empirique, qui tient compte de la vitesse du vent et la température de l’air, bien que d’autres facteurs tels que l’ensoleillement puissent donner l’impression que la température est plus élevée.

LES ORIGINES DE L'INDICE

Le concept de « refroidissement éolien » (ou wind chill en anglais) a été développé en 1939 par Paul Siple, géographe et explorateur de l’Antarctique. Avec son partenaire d’exploration, Charles Passel, il a expérimenté le temps nécessaire pour geler l’eau dans différentes conditions d’air et de vent. À partir de ces données, les deux hommes ont créé des formules qui visaient à déterminer l’influence du vent sur la sensation de la température sur la peau. Leurs formules ont depuis été mises à jour grâce à des modèles informatiques plus précis et à des recherches menées sur des humains.

Dans le cadre d’une étude publiée en 2002, des scientifiques ont exposé six hommes et six femmes à différentes températures et vitesses de vent, et ont mesuré la perte de chaleur grâce à des capteurs placés sur leur visage.

Si ces expériences ont aidé les scientifiques à établir des données de base relatives à la perte de la chaleur dans le corps des adultes en bonne santé, certaines populations, comme les enfants, les personnes âgées et les adultes souffrant de problèmes de santé, sont davantage exposées au refroidissement éolien.