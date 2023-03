Au cœur d'un atelier d'embaumement : la momification passée au crible

D’autres poteries ont également été retrouvées dans les différentes chambres funéraires. Ces dernières sont situées au fond du puits et renferment les dépouilles d’individus aux statuts plus ou moins élevés, les plus importantes se situant le plus loin de la surface.

« Certaines sépultures renferment des momies seules, d’autres des familles et bien sûr, tous les ustensiles relatifs aux rites funéraires », ajoute l’archéologue. « Il y avait aussi des poteries qui ont été retrouvées à côté des momies. Dans l’atelier, il y a [des poteries] avec des inscriptions corrélées à la substance mais dans les tombes, ce ne sont que des dépôts dans de petits bols, sans appellation. »

Fort heureusement pour les chercheurs, les analyses effectuées sur ces possibles « dernières retouches » semblent indiquer qu’elles étaient effectuées avec des substances retrouvées dans l’atelier. Seules exceptions, le bitume et la résine de dammar.

Dernière offrande ou touche finale, il est difficile pour les archéologues de clairement connaître le rôle spécifique de chaque substance, aussi bien dans les chambres funéraires que dans l’atelier. Le processus de momification pouvait prendre jusqu’à soixante-dix jours et impliquer plusieurs dizaines de produits différents. Soixante-dix jours dédiés à la transformation du défunt en momie et à son passage dans l’au-delà.

« Les embaumeurs étaient aussi prêtres et à l’époque, il n’y avait pas de distinction entre chimie et magie », précise Maxime Rageot. « Ce sont à la fois des rites pour préserver le corps, mais il y a aussi tout cet aspect rituel. […] Ces encens peuvent être liés à l’aspect rituel ou simplement [avoir pour but d'] éloigner les insectes ou parfumer la pièce. On ne peut pas savoir. »

Autre difficulté, les inscriptions présentes sur les poteries sont bien loin des magnifiques inscriptions tapissant les tombeaux des pharaons. Les inscriptions, faites à main levée dans l’argile, sont avant tout des indications. Ainsi, l’un des pots contenant de l’encens comporte la sobre inscription « pour rendre l’odeur plus plaisante ».

« Ce qui est intéressant c’est qu’au cours des siècles, il y a eu plusieurs langues et alphabets » explique le chercheur. « La plupart des textes sont écrits en écriture hiératique [en hiéroglyphes], mais à cette période il y a le démotique qui apparaît, donc on se retrouve parfois avec des phrases commençant avec l’une et finissant avec l’autre. C’était assez compliqué à déchiffrer pour nos collègues ! »