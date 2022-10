Égypte antique : la quête complexe de la vie éternelle

Le corps était ensuite plongé dans du natron, un sel spécial souvent trouvé près des lacs salés, puis laissé sur une table pour sécher. Alors que le corps séchait et se flétrissait, des morceaux de bandes de tissu étaient insérés pour le remplir. De faux yeux, du fard à joues et d’autres produits de maquillage étaient ensuite ajoutés pour donner une apparence plus vivante. Une fois le processus de séchage terminé, les prêtres lavaient à nouveau le corps, le recouvraient d’huiles et de résine, et l’enveloppaient dans des centaines de mètres de lin. Enfin, l’ensemble bien emballé était renvoyé à la famille pour être déposé dans son tombeau.

(À lire : Égypte antique : comment momifier un cadavre en 70 jours (ou moins) ?)

DES TOMBES BIEN REMPLIES

Les tombes de l’élite étaient souvent préparées longtemps avant leur mort. Le moment venu, les individus importants de la société étaient placés dans de multiples cercueils, dont certains arboraient de magnifiques décorations, et étaient souvent enterrés dans des sarcophages de pierre. Persuadés que leurs tombes étaient une porte vers l’autre monde, les Égyptiens les garnissaient de tout ce dont ils auraient besoin : nourriture, vin, vêtements, meubles et autres éléments essentiels pour le voyage. « Embellis ta maison dans la Nécropole et enrichis ta place dans l’Ouest », disait le prince Hordjédef, un sage renommé de la 4e dynastie. « La maison de la mort est faite pour la vie. »