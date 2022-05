Quel était le mystérieux message qui enveloppait cette momie ?

La découverte fit sensation. On trouve des références aux livres de lin étrusques dans de nombreux ouvrages classiques mais, jusqu’alors, il avait été impossible de trouver des exemplaires ayant survécu au passage du temps. Le climat aride de l’Égypte et les produits utilisés pour sécher la momie avaient créé un environnement parfait pour la préservation de ce textile fragile. Les bandelettes de la momie étaient non seulement le premier texte étrusque en lin retrouvé intact, mais également le plus long texte jamais mis au jour en étrusque. Il avait donc le potentiel d’être une véritable mine d’or d’informations sur cette culture ancienne.

L’identification par Krall du Liber Linteus Zagrabiensis, ou Livre de lin de Zagreb, souleva de nombreuses questions sur son contenu et la date à laquelle il fut écrit. Il était également tout aussi intéressant de découvrir comment un livre étrusque avait pu se retrouver à envelopper une momie égyptienne.

UNE LANGUE UNIQUE EN EUROPE

La région d’Italie que nous connaissons aujourd’hui comme la Toscane correspond plus ou moins à l’ancien territoire étrusque de l’Étrurie. Apparue au 8e siècle avant notre ère, l’Étrurie fit du commerce avec les colons grecs et développa une culture sophistiquée de travail du métal, de peinture et de sculpture. Le commerce apporta des marchandises, les dieux grecs, mais aussi l’alphabet eubéen aux Étrusques. Ils adaptèrent ce dernier pour créer leur propre langue, qui s’écrivait de droite à gauche.