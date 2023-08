Comment sauver les estrans de Corée du Sud ?

Les estrans sont des types de zones humides que l’on retrouve sur les littoraux du monde entier. Les estrans de la mer Jaune de Corée, comme ceux de l’île de Yubudo, forment le cœur d’une route de près de 29 000 km parcourue par 50 millions d’oiseaux de rivage au cours de leur migration de l’est de la Russie et de l’Alaska en été vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande en hiver.

Pourtant, malgré leur importance cruciale pour l’environnement, les estrans sont en passe de disparaître. Certains des plus importants, et des plus menacés, se trouvent autour de la mer Jaune, le long des côtes chinoises et à l’ouest de la péninsule coréenne.

Depuis des décennies, ils sont transformés en sites industriels et en exploitations agricoles. Leur superficie se voit réduite et certaines espèces sont poussées au bord de l’extinction. Pourtant, la science démontre que ces zones humides sont bénéfiques pour la faune et la flore et qu’elles contribuent à lutter contre le changement climatique. C’est pourquoi les scientifiques et les défenseurs de l’environnement sud-coréens redoublent d’efforts pour sauver et restaurer ce qu’il en reste.