Grand Canyon : quatre cent mille hectares de terres « sacrées » désormais protégés

« Prendre part à cette annonce signifie tout pour moi », a déclaré Debra Anne Haaland, secrétaire d'État chargée des affaires intérieures et première amérindienne nommée à un tel poste. « Je suis très reconnaissante envers le président Joe Biden pour son dévouement à l'égard des peuples autochtones et sa compréhension des liens indéfectibles qui les unissent à leurs terres ancestrales ». Debra Anne Haaland est membre de la tribu Laguna Pueblo, qui n'a pas de liens particuliers avec ce site.

« Après la création du parc national du Grand Canyon en 1919, le peuple Havasupai a été chassé de ses terres », explique-t-elle. « Leur histoire est similaire à celle de nombreuses tribus du Sud-Ouest qui trouvent leurs origines dans le Grand Canyon, les plateaux et les affluents qui l'entourent. Il n’est pas nécessaire de traverser ces lieux particuliers pour accéder au Grand Canyon ; ils sont sacrés et importants, et méritent d'être protégés. »

« Nos récits de création disent que Red Butte-Wii'i Gwdwiisa appartient à la Terre mère et nous pensons que si une exploitation minière est installée à cet endroit, elle percera ses poumons », explique Carletta Tilousi, coordinatrice de la coalition tribale du Grand Canyon et membre de la tribu des Havasupai. « Les membres de ma famille sont des descendants de ceux qui ont été déplacés », ajoute-t-elle. « Les sœurs de ma grand-mère et mes tantes racontaient comment elles avaient été traitées... On disait toujours qu'elles avaient des armes pointées sur elles. C'était donc une période très effrayante et hostile pour mon peuple. »