Sommaire du magazine National Geographic du mois d'octobre 2025 : L’énigme du tigre noir
Sauvé de l’extinction en Inde, le tigre revient avec d’étonnantes mutations génétiques.
Ce mois-ci, notre magazine est un peu particulier. Il s’agit en effet du dernier numéro de National Geographic France, édité par le groupe Prisma Media.
Depuis octobre 1999, date de notre première publication, nous avons été fiers de porter haut les couleurs de ce titre exceptionnel, de faire vivre son ambition éditoriale unique et d’œuvrer à son rayonnement sur le marché français de la presse. Au cours de ces vingt-cinq dernières années, nous avons emboité le pas des plus grands explorateurs aux quatre coins du monde, dont les exploits nous ont émerveillés, tout en faisant progresser la connaissance et la science. Nous nous sommes également fait l’écho des grands enjeux environnementaux et sociaux qui bouleversent notre planète.
Ce numéro ne fait pas exception. Il vous emmènera d’abord en Inde, où d’improbables tigres au pelage noir sont les témoins ambivalents des succès de la préservation de l’espèce, mais aussi des défis qui restent à relever pour éviter son appauvrissement génétique.
La réserve de tigres de Similipal, en Inde, abrite des félins au curieux pelage.
De la vie animale à la vie humaine, vous porterez un nouveau regard sur la vieillesse, en découvrant combien le corps peut, même à un âge avancé, être performant grâce à la pratique intensive du sport. De la même manière, vous reverrez vos certitudes sur l’Everest, « toit du monde » très relatif au vu des controverses sur la manière de calculer la hauteur d’un sommet. Enfin, vous pourrez admirer le tour de force photographique de Babak Tafreshi et de Don Pettit, qui ont capturé quasi simultanément les mêmes phénomènes célestes, l’un depuis la Terre et l’autre depuis la Station spatiale internationale.
Les grands reportages ne s’arrêteront pas là. National Geographic travaille activement à la recherche d’un nouvel éditeur français pour continuer l’aventure. Dans l’intervalle, continuez d’apprécier nos contenus sur nationalgeographic.fr, les réseaux sociaux et Disney + !
Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro d’octobre du magazine National Geographic :
L'étrange affaire des tigres qui avaient changé de couleur
En Inde, le rétablissement des tigres du Bengale est source d’espoir. Mais l’apparition de félins porteurs d’une anomalie génétique montre la nécessité d’un meilleur brassage des populations.
La Terre, de haut en bas
Babak Tafreshi, photographe de National Geographic, et Don Pettit, astronaute à la Nasa, ont fait équipe pour saisir en image des phénomènes célestes et des sites remarquables.
Dans la force de l'âge
On savait que le sport était bon pour la santé, mais pas à quel point : sa pratique intensive passé 50 ans a des vertus spectaculaires sur les corps vieillissants.
Les plus hautes montagnes du monde ne sont peut-être pas celles que vous croyez…
Une nouvelle méthode d’évaluation de la taille des reliefs ravive de vieux débats sur la suprématie entre les sommets. Nous sommes-nous toujours trompés en mesurant les montagnes ?