À Bahreïn, les récifs coralliens menacés par les îles artificielles

LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DU DRAGAGE

Les conséquences de l’aménagement des terres nouvelles gagnées sur la mer pour la construction d’îles artificielles préoccupent les scientifiques qui en ont étudié l’histoire. Les déblais de dragage utilisés pour créer les îles proviennent souvent de zones aux eaux peu profondes, où les herbiers marins fournissent de la nourriture aux poissons et autres espèces marines, et leur servent de nurseries, souligne Charles Sheppard.

Des cinq nouvelles îles, les deux plus vastes devraient être construites sur Fasht Al Adhm et Fasht Al Jarim, les plus grands récifs coralliens du golfe Persique (dont elles porteront le nom). Bombés et situés en eaux peu profondes, ces derniers s’étendent à travers le golfe sur plus de 100 km². Ils constituent des zones de reproduction et des habitats marins dont dépendent des centaines d’espèces tropicales comme les poissons-clowns et les raies. Dans son rapport sur les récifs coralliens du golfe Persique paru en 2000, le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens a montré que le dragage du sable entre 1985 et 1992 avait fortement dégradé Fasht Al Adhm, le plus grand récif des deux.

« C’est comme si vous enterriez un champ de maïs sous trois mètres de terre et de béton. Il finira par mourir », décrit Charles Sheppard.

À Bahreïn, le dragage a surtout été pratiqué sur les lits de sable situés près de Muharraq. Résultat : près de 17 000 m² de récifs ont été détruits en raison de l’envasement. En enlevant ces sédiments, la vase se déverse directement sur les coraux, « brûlant et étouffant leurs polypes », souligne Hameed Al Alawi, biologiste marin et consultant bahreïnien spécialisé dans les milieux aquatiques.

Selon Mohammad Shokri, scientifique spécialiste des coraux ayant pris part à l’étude sur les récifs du golfe et professeur de biologie marine à l’université Shahid Beheshti en Iran, le dragage constant peut également provoquer une hausse de la turbidité et de la sédimentation autour des récifs, deux phénomènes qui sont une source de stress supplémentaires pour les coraux.

« Nous devons concentrer nos effets sur la préservation de ce qu’il reste, ainsi que sur la restauration des récifs coralliens dans le golfe », préconise Mohammad Shokri.

Les récifs ne sont pas les seuls à faire les frais de ces opérations. Dans une étude parue en mai 2022 dans la revue Science Direct, des scientifiques ont ainsi conclu que les activités de dragage menées entre 1967 et 2020 dans le cadre de l’aménagement des terres nouvelles gagnées sur la mer avaient contribué à la disparition de 95 % des mangroves de la baie de Tubli, située au large de la côte nord-est de Bahreïn, où des villas de luxe en bord de mer ont été construites.

Ces changements se traduisent par un important déclin de la biodiversité et une baisse de la productivité, estime Hameed Al Alawi. Une évaluation de l’impact environnemental réalisée par le parlement de Bahreïn et la Société de protection des pêcheurs entre janvier 2008 et décembre 2009 sur les projets d’aménagement de terres nouvelles gagnées sur la mer a ainsi montré une baisse de la diversité en poissons : moins de 50 espèces ont été recensées, contre plus de 400 auparavant.

« Cela veut donc dire que les conséquences seront visibles une fois les dommages faits », ajoute le biologiste. Il estime que la construction des nouvelles îles entraînera une disparition supplémentaire de 10 % de la biodiversité.

Charles Sheppard appelle à une autre gestion des projets d’aménagement de terres nouvelles gagnées sur la mer à Bahreïn et dans le golfe. Il demande aussi à ce que des sites d’importance écologique moindre soient utilisés plutôt que ceux riches en biodiversité. « Le plus triste, c’est que la plupart des dégâts infligés auraient pu être évités. Plusieurs méthodes auraient pu être employées pour en limiter les effets », indique-t-il.

Contactés à plusieurs reprises, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Pêche et le Conseil suprême pour l’environnement (une agence gouvernementale qui délivre les permis et approuve les projets d’aménagement de terres nouvelles gagnées sur la mer) n’ont pas souhaité répondre à nos questions. Dans une déclaration publiée sur son site Internet, le Conseil fait savoir que son programme de contrôle relatif au dragage et à l’aménagement de terres nouvelles a pour objectif de vérifier la conformité des projets avec les protocoles environnementaux en vigueur stipulés dans la procédure d’octroi des permis. Il précise en outre que des barrières sont installées autour des sites exploités afin d’atténuer le risque de propagation de la turbidité.

DES PÊCHEURS LAISSÉS POUR COMPTE

Le déclin des stocks de poissons oblige les pêcheurs bahreïniens à s’aventurer plus loin en mer, ce qui se solde parfois en des conflits mortels avec les États voisins. Au cours des dix dernières années, environ 650 navires bahreïniens ont été saisis par les gardes-côtes qataris pour intrusion dans leurs eaux territoriales, les deux derniers en date en avril 2022. D’autres pêcheurs ont recours à des méthodes plus risquées, comme l’utilisation d’équipements de pêche illégaux tels que les pièges en nylon, et ignorent les interdictions de pêche.

« Nous comprenons que le sable, c’est en quelque sorte de l’or, confie Abdul Amir Al Mughani, directeur de la Société de protection des pêcheurs, qui représente plus de 500 pêcheurs. Mais pour nous, l’aménagement de terres nouvelles gagnées sur la mer constitue une attaque sur la mer ».