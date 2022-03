Certains coraux résisteraient mieux au changement climatique que ce que l’on pensait

Une étude qui vient de paraître l’affirme, deux des espèces de coraux constructeurs de récifs les plus répandues dans le monde semblent, contre toute attente, capables de survivre au changement climatique et même de s’y adapter correctement. Du moins tant que le réchauffement de la planète ne dépasse pas 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, soit l’objectif fixé par l’accord de Paris.

« Nous avons trouvé de quoi espérer », déclare Rowan McLachlan, spécialiste des coraux de l’Université d’État de l’Oregon et autrice principale de l’étude parue hier dans la revue Nature Scientific Reports.

Ces derniers temps, l’espoir était chose menue en ce qui concerne les récifs coralliens. À cause des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, ceux-ci doivent faire avec une eau qui se réchauffe de manière chronique, avec des vagues de chaleur océaniques intenses et avec un océan de plus en plus acide. Sans compter les stress régionaux dus à la pollution et à la surpêche.

À ce jour, la planète s’est réchauffée de 1,1°C par rapport à l’ère préindustrielle et les récifs coralliens ont déjà subi des dégâts massifs. Comme le rappelle un récent rapport des Nations unies, la Grande Barrière de corail, plus grand récif corallien du monde, traverse actuellement une « crise ». Ce rapport produit par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) met en garde face à une détérioration irréversible des écosystèmes récifaux si la planète venait à se réchauffer de plus de 1,5°C. En 2018, un autre rapport du GIEC concluait qu’à 2°C ou plus, 99 % de l’ensemble des coraux constructeurs de récifs pourraient disparaître pour de bon.

Pourtant, ce n’est pas ce que Rowan McLachlan et ses collègues ont constaté en soumettant artificiellement des coraux hawaïens à une température planétaire de 2°C supplémentaires pendant près de deux ans. Ils ont même constaté une résilience particulière de la part de deux espèces communes de coraux (deux tiers d’entre eux ont survécu à cet avenir simulé par les chercheurs).

« Nous nous attendions à une mortalité supérieure à celle que nous avons observée, à voir que les coraux s’accrochaient à peine à la vie, commente Rowan McLachlan. Nous étions vraiment choqués. Leur taux de survie était vraiment élevé. »

Il semble qu’en ne franchissant pas certaines limites, certains types de coraux pourraient s’acclimater à un réchauffement planétaire.

IMAGINER LES OCÉANS DE DEMAIN

Les océans absorbent une partie de la chaleur s’accumulant dans l’atmosphère. Les vagues de chaleur, amplifiées par le changement climatique, poussent les coraux à expulser les algues symbiotiques dont ils se nourrissent, un phénomène connu sous le nom de blanchiment des coraux qui peut entraîner leur mort. En outre, les océans absorbent également une partie du dioxyde de carbone contenu en excès dans l’atmosphère, ce qui acidifie l’eau de mer et fragilise les squelettes des coraux.

En 2014 et 2015, les vagues de chaleur océaniques ont tué plus d’un tiers des coraux des récifs hawaïens. Fin 2015, pour en savoir plus sur la façon dont le réchauffement et l’acidification pourraient mettre les récifs en péril dans les années qui viennent, Rowan McLachlan s’est rendue avec ses collègues dans quatre récifs évoluant en contextes différents sur l’île d’Oahu. À l’aide d’un marteau et d’un burin ils ont prélevé des échantillons de trois espèces communes : Montipora capitata, Porites porites et Porites lobata.

Les chercheurs ont ensuite placé les coraux dans des réservoirs de 70 litres. Non dans un laboratoire comme on avait vu faire dans le cadre d’autres études sur la résilience des coraux, mais en extérieur, à Coconut Island, où ils bénéficié de la même météo que s’ils étaient au large. Au total, ils ont rempli 40 réservoirs avec du sable, des gravats, des poissons récifaux, du plancton et d’autres composantes présentes dans les récifs. L’idée était de simuler les conditions de l’océan de manière aussi réaliste que possible.

« C’est pour cela que notre expérience est différente, affirme Rowan McLachlan. Elle comporte plus d’informations sur la façon dont les récifs hawaïens sont susceptibles de vraiment réagir [au changement climatique]. »

D’après elle, il s’agit également de la plus longue expérience corallienne de ce type jamais réalisée.

Pendant 22 mois, les chercheurs ont soumis certains coraux à une hausse de température de 2°C, certains à une acidification de l’eau, et d’autres à ces deux changements à la fois. Une quatrième série de réservoirs laissés tels quels a servi de groupe témoin.

Selon Andréa Grottoli, biogéochimiste du corail de l’Université d’État de l’Ohio à l’origine de ces recherches, les réservoirs dans lesquels on a testé à la fois le réchauffement et l’acidification ont donné les simulations les plus réalistes. Dans l’ensemble des réservoirs, elle et ses collègues ont surveillé une série de métriques physiologiques pour voir comment les coraux réagissaient à leur environnement avec le temps ; et les résultats sont encourageants.

« Nous avons assisté à un type d’arc à long terme dans lequel on a observé des réactions dues au stress, mais après un certain temps il y a eu une acclimatation », explique-t-elle. Pourvu qu’on leur laisse le temps de s’adapter à leur environnement, certains coraux peuvent donc survivre au stress induit par le changement climatique.

Au total, sur les coraux exposés aux deux conditions, 46 % des Montipora capitata, 56 % des Porites porites et 71 % des Porites lobata ont survécu. Et beaucoup se sont même épanouis.

« Ils n’ont pas fait que lutter. Deux des trois espèces s’en sortaient particulièrement bien », indique-t-elle. Elle ajoute d’ailleurs que son équipe a peut-être sous-estimé la résilience de la troisième espèce, Montipora capitata. En effet, en plus de son algue symbiotique celle-ci se nourrit d’ordinaire aussi de zooplancton, aliment dont elle a moins bénéficié lors de l’expérience.