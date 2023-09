Pourquoi y a-t-il plus d'orages en été ?

Pour nombre d’entre nous, les mois les plus chauds de l’année sont propices à la détente, à profiter du Soleil et peut-être même à faire un pique-nique. Et pourtant, qui n’a jamais connu ce sentiment de frayeur lorsque des nuages d’orage se forment d’un coup dans la chaleur de l’après-midi, suivi d’une course effrénée pour se mettre à l’abri avant qu’ils n’éclatent ?

Pourquoi les orages s’abattent-ils plus fréquemment en été ?

La raison est simple : le temps estival offre souvent les conditions idéales pour qu’un orage se développe. Les températures chaudes permettent à l’atmosphère de retenir davantage d’humidité, nécessaire à la formation de nuages, en particulier les cumulonimbus, hauts dans le ciel et menaçants, qui sont à l’origine du tonnerre et des éclairs.

Toutefois, ce n’est pas le cas partout. Le changement climatique réchauffe la planète sans précédent. Dans certaines régions, ces conditions orageuses se font de plus en plus fréquentes.

LA RECETTE D’UN ORAGE

Lorsque le Soleil chauffe le sol, l’air qui s’en dégage s’élève naturellement jusqu’à heurter une couche d’air froid plus haute. Cette condition crée une instabilité atmosphérique, élément indispensable à la formation d’un orage.

La pompe est amorcée. Il ne manque plus qu’un déclencheur, un facteur qui pousse l’air chaud à continuer de s’élever. Il peut s’agir d’un front, une collision entre deux masses d’air, ou encore d’une chaîne de montagnes, qui crée une barrière qui force l’air à s’élever.

À mesure que l’air chaud et humide monte, les cumulonimbus grossissent et continuent eux aussi de s’élever jusqu’à ce que les gouttelettes d’humidité se transforment en particules de glace qui s’entrechoquent. Cette situation donne lieu à des charges électriques, qui finissent par se décharger sous la forme d’éclairs. Ces éclairs chauffent et dilatent ensuite l’air environnant, ce qui produit le tonnerre. À peine 10 % environ des éclairs atteignent le sol. Le reste se décharge de nuage en nuage.

Chaque année, on estime à 16 millions le nombre d’orages dans le monde et 2 000 d’entre eux se déroulent simultanément à tout moment. Environ 10 % des orages sont qualifiés de « violents », c’est-à-dire qu’ils présentent des grêlons d’au moins 2,5 cm de diamètre et des vents d’au moins 93 km/h.

OÙ LES ORAGES D’ÉTÉ FRAPPENT-ILS LE PLUS ?

Selon Matthew Elliott, météorologue au National Weather Service’s Storm Prediction Center dans l’Oklahoma aux États-Unis, il existe plusieurs régions dans le pays où les orages font rage.

L’une d’entre elles se situe le long de la côte médiane de l’Atlantique jusqu’aux États du Golfe, où les orages sont alimentés par la chaleur et par l’humidité très présente de l’océan Atlantique et du golfe du Mexique.

Une autre se trouve juste à l’ouest des Rocheuses, sur les hauteurs de la Californie et du Colorado, où les montagnes forcent l’air chaud à s’élever, ce qui provoque des orages presque tous les jours, en particulier l’après-midi, une fois que les conditions orageuses ont eu l’occasion de se développer.

À l’inverse, dans certaines régions du pays, toutes les conditions sont réunies pour éviter les orages pendant de longues périodes au cours de l’été. Dans de vastes étendues du Texas et de l’Oklahoma, « il fait très chaud et humide, mais il n’y a pas d’activité orageuse quotidienne », explique M. Elliott.

Selon lui, cela est dû au fait qu’une couche d’air chaud qui se déplace généralement vers le nord depuis les plateaux du Mexique agit comme un « couvercle » qui empêche l’air instable, chauffé et plus bas de s’élever et d’entrer en collision avec l’air froid qui se trouve au-dessus. La topographie de la région étant généralement plate, « il n’y a pas réellement de mécanisme de soulèvement », pour aider à briser ce couvercle, explique-t-il. Les tempêtes contournent souvent ce couvercle d’air chaud et se forment plutôt le long de sa périphérie nord, dans des endroits tels que le Kansas et le Dakota du Nord, et à l’est le long de la vallée de l’Ohio.

L’Oklahoma n’est bien sûr pas étranger aux violents orages. Cet État est l’épicentre mondial des tornades et autres super-tempêtes mais le pic de ces événements se situe généralement en avril et en mai, avant que le « couvercle » d’air chaud de l’été ne se forme.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les habitants de l’Oklahoma ne doivent pas s’inquiéter de la grêle ou des orages en été ni que les régions « plus humides » ne connaissent jamais de périodes de sécheresse.