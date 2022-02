Élévation du niveau de la mer : les chiffres clefs

L’élévation du niveau de la mer est liée à trois facteurs principaux, tous sous-tendus par le dérèglement climatique à l’œuvre :

La dilatation thermique : Quand l’eau se réchauffe, son volume augmente. Les océans réchauffés prennent tout simplement plus de place et sont responsables pour moitié de l’élévation du niveau des mers constaté ces 25 dernières années.

La fonte des glaciers : Les gigantesques formations glaciaires comme les glaciers de montagne fondent naturellement un peu chaque été. L’hiver venu, les neiges, qui se condensent principalement à partir d’eau de mer évaporée, suffisent généralement à compenser cette fonte. Mais ces dernières années, les températures toujours plus hautes dues au réchauffement climatique entraînent une fonte estivale supérieure à la moyenne et la neige ne tombe plus qu’en fin d’hiver et au début du printemps. Cela crée un déséquilibre entre écoulement et évaporation et entraîne une élévation du niveau des océans.

La disparition des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique : Comme dans le cas des glaciers, l’augmentation des températures fait fondre plus vite les calottes glaciaires qui couvrent le Groenland et l’Antarctique. Certains chercheurs pensent que l’eau de fonte qui surnage et l’eau de mer qui se trouve en-dessous suintent sous les calottes glaciaires du Groenland. Cela aurait pour effet de lubrifier les courants glaciaires et de les entraîner plus rapidement vers la mer. Bien que les chercheurs se soient principalement focalisés sur la fonte de l’ouest de l’Antarctique, en particulier à cause de la dislocation de la plateforme Larsen C en 2017, les glaciers de l’est de l’Antarctique ne sont pas en reste et montrent également des signes d’instabilité.

CONSÉQUENCES

Quand l’élévation du niveau des mers est rapide, comme c’est le cas depuis longtemps, une simple augmentation suffit à avoir des effets dévastateurs sur les habitats côtiers, et ce de plus en plus loin à l’intérieur des terres à chaque fois : érosion du littoral, inondation des zones humides, contamination saline des nappes aquifères et des terres agricoles, perte d’habitat pour les poissons, les oiseaux et les plantes.

L’élévation du niveau des mers est également corrélée à une dangerosité accrue des ouragans et des typhons qui se déplacent plus lentement, font tomber davantage de précipitations, et génèrent ainsi des ondes de tempête plus virulentes capables de tout dévaster sur leur chemin. Une étude montre qu’entre 1963 et 2012, près de la moitié des décès liés aux ouragans atlantiques étaient dus à des ondes de tempête.

Les inondations obligent déjà certains habitants des régions littorales proches du niveau de la mer à migrer vers des endroits plus élevés. En tout, des millions de personnes sont en proie aux risques d’inondation et à d’autres effets du dérèglement climatique. La perspective d’une montée des eaux littorales représente un danger pour des services élémentaires comme l’accès à Internet. En effet, les infrastructures primaires de communication se trouvent en grande partie sur le chemin de la montée des eaux.

S'ADAPTER À LA MENACE

Étant donné ces risques, de nombreuses villes côtières prévoient déjà, à grands renforts d’argent, des mesures adaptatives pour faire face à l’élévation à long terme du niveau des océans. La construction de digues, le réexamen du tracé des routes et la plantation de mangroves et de végétations absorbant l’eau sont à l’œuvre.

À Jakarta, un projet de 35 milliards d’euros va voir le jour pour protéger la ville avec un mur de 25 mètres de haut. Rotterdam, où se trouve le Global Center on Adaptation, montre l’exemple à d’autres villes qui cherchent à lutter contre les inondations et la perte de terres. La commune néerlandaise a installé des barrières, des systèmes de drainage et des dispositifs architecturaux innovants comme cette fameuse « place aquatique » qui accueille des bassins temporaires.

Les communautés en proie à l’élévation du niveau des mers ne peuvent bien entendu pas faire grand-chose de plus pour contenir la vague. Aux îles Marshall, où le niveau de l’océan contraint à choisir entre déménagement ou surélévation du territoire, les habitants auront besoin de l’aide d’autres pays s’ils décident de mettre en œuvre cette deuxième option fort coûteuse.