"ESOD" : 1,7 million d'animaux tués chaque année, une politique jugée inefficace

Dans le département de l'Ain, une dizaine d'élevages de volailles déclarent chaque année environ 5 000 euros de pertes attribuées au renard roux (Vulpes vulpes). Environ 5 000 renards y sont abattus chaque année, dans tout le département et pendant les douze mois de l'année.

Frédéric Jiguet, ornithologue et professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, revient souvent sur ce cas. « Si ces destructions concernaient les quelques individus qui occasionnent des dégâts, là où ils ont lieu et au moment des dégâts, le système pourrait être fonctionnel », explique-t-il. « Mais comme elles sont autorisées pendant trois ans, tous les mois de l'année, il y a une déconnexion de fait. On peut supposer qu'on a tué 4 990 renards qui ne mangent pas de poules, et on n'est pas certain d'avoir éliminé les dix voleurs de poules. »

Il existe en effet un classement des « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » (ESOD). Il autorise tout détenteur d'un permis de chasse à piéger ou abattre certaines espèces sauvages toute l'année, y compris hors de la saison de chasse et sans limite de nombre. Le 21 août 2026, le gouvernement a publié la liste des ESOD pour trois ans : belette d'Europe (Mustela nivalis), fouine (Martes foina), martre des Pins (Martes martes), renard roux, corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone), pie bavarde (Pica pica), geai des chênes (Garrulus glandarius) et étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

UNE POLITIQUE VIEILLE DE PLUSIEURS SIÈCLES

L'abattage organisé d'animaux jugés indésirables est une tradition ancienne en France. La louveterie, ce corps de piégeurs assermentés encore chargé aujourd'hui d'une partie de ces opérations, remonte à Charlemagne. Elle a été supprimée puis rétablie par Napoléon, comme le rappelle Martin Plancke, écologue et chargé de mission scientifique à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), qui a coordonné les deux synthèses de la fondation sur le sujet.

Ces espèces étaient officiellement des « nuisibles » jusqu'en 2016, date à laquelle la loi pour la reconquête de la biodiversité a changé le terme, pour signifier qu'une espèce n'est pas nuisible en soi mais peut causer des dommages dans certaines circonstances. Les modalités de destruction, elles, sont les mêmes.

« Ce qui marque beaucoup le changement, c'est d'avoir intégré la notion de susceptibilité, très permissive pour les argumentaires en faveur du classement », analyse l'écologue. « Il y a une forme de critère qui se veut objectif, mais qui scientifiquement ne l'est pas. »

Le classement des ESOD se décide département par département, à partir de dossiers réunissant les tableaux de chasse des quatre années précédentes et les déclarations de dégâts. Deux repères y jouent un rôle décisif. Le premier est financier : le préjudice attribué à l'espèce doit dépasser 10 000 euros sur trois ans. Le second sert à établir que l'espèce est abondante, et c'est le nombre d'animaux tués l'année précédente qui en atteste, à partir de 500 individus. « Le classement ne traite pas de la dynamique des populations des espèces, mais de la pression de piégeage », résume Martin Plancke.